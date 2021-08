Quake: Trailer zur Neuauflage des Kult-Shooters – Ballerfreunde bekommen den Klassiker des Shooter-Genres „Quake“ zurück: In einer modernisierten Neuauflage, die euch den Game-Spaß erstmals in einer 4K-Auflösung präsentiert. Neben weiteren Änderungen gibt es obendrauf mit „Dimension of the Machine“ zudem eine brandneue Erweiterung.

Bethesda bietet die aufpolierte Version ab sofort für die PS4, Xbox sowie Nintendo Switch an. Das Upgrade für sowohl PS5 als auch Xbox Series X/S erscheint später. Wie das Ganze ausschaut, könnt ihr jetzt auch im Trailer zu „Quake“ als 4K-Remaster sehen. Mit der „Quake: Enhanced Edition“, der neuen Version des 96er Originals, will man den Fans ein neues Spielerlebnis bieten.

Neben der 4K-Auflösung gibt es zudem einen Widescreen-Support sowie zahlreiche Optimierungen wie eine dynamische Beleuchtung, optimierte Texturen und Modelle, Depth of Field sowie Anti-Aliasing. Enthalten sind zudem der Multiplayer- und der Koop-Modus inklusive Crossplay-Möglichkeit. Neben dem Hauptspiel enthält die Neuauflage auch vier zusätzliche Erweiterungen.

Zur eingangs erwähnten „Dimension of the Machine“, stehen die Erweiterungen „The Scourge of Armagon“, „Dissolution of Eternity“ sowie „Dimensions of the Past“ zur Verfügung. Spielerinnen und Spieler die „Quake“ bereits in ihrer Steam-Bibliothek haben, erhalten das 4K-Upgrade kostenlos. Auch das Next-Gen-Upgrade wird „Quake“-Besitzern keine Kosten bescheren, sondern kostenlos von Bethesda bereitgestellt.