"PUBG: BATTLEGROUNDS": Update bringt zahlreiche Neuerungen – Das Update 25.2 für "PUBG: BATTLEGROUNDS", das von Krafton, Inc. ausgerollt wurde, bringt eine Vielzahl von Änderungen ins Spiel. Eine der bemerkenswertesten ist die Einführung der Dragunov, einer Designated Marksman Rifle (DMR). Diese neue Waffe bietet eine beeindruckende Reichweite von 500 Metern und hohen Schaden. Die Dragunov ist nicht nur in den Standardspielen verfügbar, sondern auch in Ranglistenspielen, auf Übungsfeldern und in benutzerdefinierten Matches. Darüber hinaus ist sie kompatibel mit allen verfügbaren Zielfernrohren, was den Spielern ermöglicht, ihre Taktiken flexibel zu gestalten.

Parallel dazu erfährt die AUG, die kürzlich wieder als World-Spawn-Waffe im Spiel eingeführt wurde, einige wichtige Anpassungen. Ihre Feuerrate wird nun auf 720 eingestellt. Darüber hinaus werden sowohl der horizontale als auch der vertikale Rückstoß modifiziert. Diese Änderungen sollen die AUG zu einer ausgewogenen und konkurrenzfähigen Wahl machen.

Chroma Progressive Weapon Skin-System und modernisiertes BATTLESTAT-Design

Ebenfalls Teil des 25.2 Updates für "PUBG" ist eine Überarbeitung des progressiven Waffenskin-Systems mit der Einführung des Chroma-Skin-Typs. Dieser neue Typ von Skins verleiht Waffen, Anhängen, Beutekisten und sogar Killfeed-Rahmen lebendige Farben und Effekte. Chroma soll dem Spieler mehr visuelle Auswahlmöglichkeiten bieten und das Spielerlebnis insgesamt ansprechender gestalten.

Das Update bringt außerdem ein aktualisiertes Design für den BATTLESTAT-Skin ins Spiel. Dieser Skin wird nun kumulative Kills und Headshots anzeigen, wodurch die Spieler ihre Leistung besser nachvollziehen können.