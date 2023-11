"PUBG: Battlegrounds": Neue "RONDO"-Map vorgestellt – KRAFTON kündigte die Einführung von RONDO, der zehnten Karte in "PUBG: BATTLEGROUNDS", an, die im nächsten Monat veröffentlicht wird. RONDO, auch als Ground of Honor bekannt, ist mit einer Größe von 8x8 die größte Karte, die je in "PUBG: BATTLEGROUNDS" eingeführt wurde. Die Karte wurde im World Art Trailer vorgestellt, der die traditionelle Ästhetik mit moderner Grafik vereint. Das Update 27.1 bringt RONDO am 6. Dezember für PC und am 14. Dezember für Konsolen.

RONDO bietet eine Vielzahl neuer Umgebungen und Herausforderungen. Im Südwesten der Karte finden Spieler Seen und Bambushaine, während der Nordosten durch Bergrücken geprägt ist. Orte wie Yu Lin, umgeben von Seen und Wäldern, strahlen traditionelle Schönheit aus. Tin Long Garden, in einem traditionellen Wohngebiet gelegen, fasziniert mit Wasserfällen und felsigen Bergen. Mey Ran bietet eine Mischung aus Gebäuden und Flüssen, was direkte Kämpfe am Wasser ermöglicht.

Die Map beinhaltet auch urbane Gebiete wie Jadena City, mit hohen Wolkenkratzern und leuchtenden Neonschildern, die als Kulisse für intensive urbane Kämpfe dienen. In der NEOX Factory werden neue Kampfszenarien eingeführt, einschließlich einer Fahrzeugteststrecke und einer Fabrikzone mit dem NEOX-Fahrzeug „Blanc“. Spieler können sich auf eine visuelle Vielfalt in Gebieten wie Rin Jiang, Jao Tin und einem Stadion freuen.

RONDO fügt der Karte einzigartige Elemente hinzu, wie strategisch platzierten, durch Wurfgegenstände oder Fahrzeuge zerstörbaren Bambus, der dem Spiel eine taktische Ebene hinzufügt. In Jadena City ermöglichen Rolltreppen auf der mittleren Ebene schnelle Bewegungen zwischen den Gebäuden. Außerdem wird die neue Waffe JS9 eingeführt, eine 9-mm-Maschinenpistole mit geringem Rückstoß und der Möglichkeit zum automatischen Feuermodus, die speziell für die Karte entwickelt wurde.