Autor: Erik Rössler

PS5 & Xbox Series X: Preis scheinbar geleaked – Frisch zum Start ins neue Jahrzehnt gibt es neue Gerüchte und Leaks für alle Fans der kommenden Sony- und Microsoft-Konsole. So wurden nun technische Daten sowie die Spezifikationen zu den Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X bekannt, die zum Ende des Jahres erscheinenden sollen. Beginnen wir mit dem Preis der Microsoft-Konsole. Dieser soll angeblich deutlich höher ausfallen im Vergleich zum Preis der PS5.

Darauf spekulieren die Autoren der Onlineseite des australischen Investoren- und Finanzierungsunternehmens „The Motley Fool“. Sie begründen den möglich höheren Preis der Xbox Series X mit der technisch deutlich hochwertigeren Ausstattung. Als Grundlage nehmen sie den Startpreis der Xbox One X von rund 500 US-Dollar (499 Euro).

Auf Grund der höheren Power, unter anderem mit einem deutlich besseren Grafikprozessor, kommen die Analysten auf einen Preis für die Xbox Series X von ungefähr 700 US-Dollar. Das wäre hierzulande dann ein Startpreis von rund 625 Euro. Die PS5 hingegen soll bei einem Preis von rund 500 US-Dollar liegen. Wie erwähnt, alles noch ein Gerücht, aber zumindest ein nachvollziehbares. Doch im Laufe des Jahres werden wir ohne Frage schlauer sein.

Geleakte technische Daten und Spezifikationen der PS5 sowie Xbox Series X

Wesentlich sicherer sind da die nun bekanntgewordenen technischen Daten sowie die Spezifikationen der neuen Sony- und Microsoft-Konsolen PS5 sowie Xbox Series X. Denn der Leak stammt von keinem Geringeren als dem Technologieunternehmen AMD, der zentrale Teile der Hardware beider Konsolen bereitstellt. Laut Eurogamer wurden die Daten von der AMD-Prüfungsabteilung in den Onlinedienst „Github“ hochgeladen.

Demnach verfügt die PlayStation 5 über einen Prozessor mit acht Zen 2-Kernen mit einem mit 36 Compute Units (Navi-Architektur, 2.000-Megahertz Taktung) Grafikprozessor sowie GDDR6-Arbeitsspeicher (zwischen 448 und 512 Gigabyte pro Sekunde). Den gleichen Prozessor soll auch die Xbox Series X besitzen, allerdings mit einer GPU mit 56 Compute Units (Navi, 1.700 Megahertz) sowie GDDR6-Arbeitsspeicher (560 Gigabyte pro Sekunde).

Auch diese Infos sind noch nicht offiziell bestätigt, man darf gespannt sein, was im Laufe des neuen Jahres noch so an die Öffentlichkeit dringt.

Quelle: netzwelt.de