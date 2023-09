PS4 und PS5: Alle PlayStation Plus-Titel im Oktober – Ein neues Monatspaket an Spielen wird ab dem 3. Oktober 2023 für PlayStation Plus-Abonnenten verfügbar sein. In der Spieleauswahl für den kommenden Monat sind „The Callisto Protocol“, „Landwirtschafts-Simulator 22“ und „Weird West“ enthalten. Für weitere Details lohnt sich ein Blick auf den offiziellen PlayStation.Blog.

Die kommenden Spiele, die im Oktober für PlayStation Plus-Mitglieder zum Download bereitstehen, sind vielfältig:

„The Callisto Protocol“ (Für PS4 und PS5)

„Landwirtschafts-Simulator 22“ (Für PS4 und PS5)

„Weird West“ (Für PS4 und PS5)

Wer die Spiele des letzten Monats verpasst hat, sollte wissen, dass noch bis zum 3. Oktober 2023 Zeit bleibt, um „Saints Row (2022)“, „Black Desert: Traveler Edition“ und „Generation Zero“ herunterzuladen. Die Mitgliedschaft bei PlayStation Plus kommt in verschiedenen Paketen. Der „PlayStation Plus Essential“-Plan, der bereits bekannt ist, beinhaltet monatliche Spiele, Online-Multiplayer und exklusive Rabatte. Die Kosten dafür liegen bei:

8,99 Euro pro Monat

24,99 Euro pro Quartal

71,99 Euro jährlich, was etwa 6 Euro monatlich entspricht



Darüber hinaus gibt es auch den "PlayStation Plus Extra"-Plan, der zusätzlich einen Spielekatalog mit zahlreichen PS4- und PS5-Titeln bietet. Die Preise dafür sind:

13,99 Euro monatlich

39,99 Euro vierteljährlich

25,99 Euro jährlich, umgerechnet etwa 10 Euro pro Monat



Für diejenigen, die mehr wollen, bietet der "PlayStation Plus Premium"-Plan alles aus den beiden vorherigen Paketen und fügt einen Katalog von Klassikern der PlayStation, PS2, PS3 und PSP hinzu. Zudem sind Testversionen ausgewählter Spiele und Cloud-Streaming in diesem Paket enthalten. Die Kosten hierfür sind: