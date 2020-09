Prince of Persia – The Sands of Time

Gamer lasst die Korken knallen, ein wahrer Spieleklassiker kehrt auf die große Bühne zurück. Wer kennt es nicht, das altehrwürdige Action-Adventure „Prince of Persia: The Sands of Time“ aus dem Jahre 2003. Das Original begeisterte damals mit einem innovativen Gameplay, einer fesselnden Geschichte und den liebenswerten Charakteren.

Ubisoft hat dem Kult-Game nun eine Frischzellenkur verpasst und bringt mit „Prince of Persia: The Sands of Time Remake“ eine mit der Anvil-Spielengine von Grund auf neuentwickelte Version auf den Markt. Passend zu der News gibt es jetzt auch einen Ankündigungstrailer zu sehen. „Prince of Persia: The Sands of Time Remake“ ist übrigens das erste vollständige Remake von Ubisoft überhaupt und nutzt einen neuen Ansatz für Kampf, Rätsellösung und das Zurückspulen der Zeit.

Bezüglich des Gamedesigns wurde an den Kamerawinkeln geschraubt und die Sequenzen wurden überarbeitet. Grafisch kann man sich indes auf ein völlig neu gestaltetes Persien des 9. Jahrhunderts freuen. Storytechnisch erlebt ihr noch mal die Reise des Prinzen auf der Suche nach Erlösung, nachdem er unwissentlich den Sand der Zeit auf das Königreich des Sultans losgelassen hat.

Wie im Original werdet ihr den heldenhaften Prinzen verkörpern und gemeinsam mit der Tochter des Maharadschas, Prinzessin Farah, durch den Palast navigieren, schwertschwingende Feinde bekämpfen, durch mit Fallen bestückte Räume manövrieren und euch schließlich dem bösen Wesir stellen, der den Sand der Zeit kontrolliert.

Außerdem kehrt Yuri Lowenthal als Sprecher des Prinzen zurück und wird diesen durch Motion Capture erstmals auch verkörpern. Als kleinen Leckerbissen enthält man beim Kauf von „Prince of Persia: The Sands of Time Remake“ auch das ursprünglich 1989 veröffentlichte Originalspiel „Prince of Persia“, das ihr während eurer Reise freischalten könnt.

„Prince of Persia: The Sands of Time Remake“ wird am 21. Januar 2021 veröffentlicht und ist für die PlayStation4, Xbox One und für den PC sowohl im Epic Games Store, im Ubisoft Store als auch auf UPLAY+ erhältlich.