„Prince of Persia: The Lost Crown“ im Test für PS5 und Xbox Series X – Als der Prince of Persia im Jahr 1989 erstmals versuchte, die Prinzessin aus den Fängen des machtgierigen Wesirs Jaffar zu retten, war er eigentlich noch gar kein Prinz. Erst wenn es gelingt, in 60 Minuten Echtzeit sämtliche Fallen und Hindernisse zu überwinden, wird in die royale Familie eingeheiratet. In den folgenden 35 Jahren durfte der nun adelige Held auf so ziemlich allen relevanten Systemen Abenteuer erleben, wobei sein Auftritt in „The Sands of Time“ anno 2003 als das wohl beste Spiel der Reihe gilt.

Ein Remake war von daher ein naheliegender Schritt, allerdings fand die Ankündigung seitens Ubisoft bereits 2020 statt und seither warten wir vergebens auf ein Lebenszeichen. Während der persische Prinz also aktuell offenbar aus der Entwicklerhölle zu entkommen versucht, liefern uns die Ubisoft Studios Montpellier mit „Prince of Persia: The Lost Crown“ eine Art Spin-off, in welchem wir erstmals nicht den Helden der Reihe persönlich spielen und welches sich hinsichtlich seiner Darstellung an den Wurzeln der Reihe orientiert.

Wir erinnern uns: Ursprünglich hüpfte, kletterte und kämpfte der Prinz noch in 2D und faszinierte damals dank Rotoskopietechnik mit realistischen Animationen, wie man sie im PC- und Videospielsektor so flüssig zuvor noch nie gesehen hatte.

In „The Lost Crown“ sind wir nun im Comic-Look in einer 2,5D-Umgebung unterwegs.

Ein weiterer Unterschied zur unlängst in 3D-Gefilde abgewanderten Hauptreihe ist die Spielgattung: Während der ewige Thronfolger sich auf Action-Adventures spezialisiert hat, sind wir mit seinem Untergebenen Sargon nun in einem waschechten Metroidvania unterwegs – einem Genre, welches sich eigentlich fest in der Hand der Indie-Szene befindet und dort inzwischen unzählige Inkarnationen unterschiedlichster Güte hervorgebracht hat.

Besagter Sargon ist das jüngste Mitglied eines historisch fundierten persischen Kriegerclans, der sich selbstbewusst als „Die Unsterblichen“ bezeichnet. Die äußerst schlagkräftige Gruppe ist eigentlich das Zünglein an der Waage im Krieg mit den Feinden Persiens, als dann aber Prinz Ghassan entführt wird, liegt die Priorität fortan auf dessen Rettung. Die Suche führt Sargon und seine Kumpanen zu dem Berg Qaf, wo gemäß der persischen Mythologie der gottgleiche Vogel Simurgh lebt.

Dieser spielt eine wichtige Rolle im Ritual der Thronfolge, das Ziel der dubiosen Machenschaften unserer ehemaligen Mentorin scheint von daher klar. Im Laufe der Geschichte kommen wir jedoch nicht nur einem doppelbödigen Ränkespiel auf die Spur, auch scheint es der Berg Qaf mit den Naturgesetzen der Zeit nicht so ganz genau zu nehmen.

Wir können an dieser Stelle schon einmal vorwegnehmen, dass die in weiten Teilen vorhersehbare Story nicht unbedingt zu den größten Stärken von „The Lost Crown“ gehört, sie dient aber als gefälliges Fundament für eine ausgedehnte Erkundungsreise, im Laufe derer wir uns einer abwechslungsreichen Schaar an Feinden stellen, teils äußerst knifflige Rätsel lösen und fordernde Geschicklichkeitspassagen absolvieren müssen.

Wie gut also, dass Sargon nicht nur mit seinen zwei Säbeln umzugehen versteht, sondern auch noch äußerst athletisch ist. Das alleine würde jedoch nicht reichen, um die Hindernisse der labyrinthisch aufgebauten Spielwelt zu überwinden, weshalb wir gemäß den Statuten des Genres im Laufe der Zeit immer weitere Fähigkeiten erwerben, die unser Bewegungsrepertoire sukzessive erweitern.

Erst wenn wir Moves wie den Air-Dash oder einen Doppelsprung beherrschen, können zuvor unpassierbare Abgründe oder hohe Mauern überwunden werden.

Besonders interessant fanden wir dabei den sogenannten Schattensprung, dank dem wir auf Knopfdruck einen Doppelgänger in der Welt platzieren, um uns dann später auch durch Wände hindurch an dessen Stelle zu teleportieren. Das ist nicht nur nützlich, um großen Gegnern in den Rücken zu fallen oder nicht zu blockenden Attacken auszuweichen, sondern dient auch als Grundlage für einige der gelungenen Umgebungsrätsel.