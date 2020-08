Amazons neuester Streich: Prime Gaming mit Gratis-Spielen jeden Monat – Amazon und seine zahlreichen Dienste sind für viele Verbraucher nicht mehr aus ihrem Alltag wegzudenken – insbesondere der Premiumdienst Prime mit unzähligen Vergütungen, Videostreams von Filmen und Serien, Versandrabatten und Musik-Angeboten steht hoch im Kurs. Nun erhalten Prime-Kunden ein neues Vorteilspaket: Prime Gaming.

Damit wird es Monat für Monat jede Menge kostenloser und exklusiver Inhalte für die Lieblingsspiele der Kunden geben. So etwa In-Game-Inhalte für „FIFA 20“, „Apex Legends“, „Grand Theft Auto Online“, „League of Legends“ und mehr als 20 andere beliebte Spiele für PC, Konsolen und Mobile. Nennwert: mehrere Hundert Euro.

Hinzu kommt eine Auswahl an kostenlosen Spielen für den PC, die die Kunden für immer behalten dürfen. In diesem Monat wird das Startangebot von Prime Gaming mehr als 20 Titel umfassen, darunter auch Arcade-Klassiker von SNK in der „SNK 40th Anniversary Edition“, den Sidescroller „Metal Slug 2“ und ein Indie-Retro-Beat-’em-up namens „Treachery in Beatdown City“.

Monat für Monat mehr Games

Die Angebotspalette soll Monat für Monat anwachsen und rotieren, so dass Prime-Nutzer sowohl auf neue Gratisspiele als auch auf wechselnde Inhalte für ihre Lieblingsspiele setzen dürfen. Larry Plotnick, General Manager, Prime Gaming, kommentiert die Entscheidung:

„Prime-Mitglieder bekommen schon jetzt das beste Angebot an Fernsehen, Filmen und Musik und nun erweitern wir unser Unterhaltungsangebot, um auch das Beste aus dem Bereich Gaming miteinzuschließen“, sagt. „Wir bieten unseren Kunden neue Inhalte, die für noch mehr Spielspaß in ihren Lieblingstiteln sorgen, unabhängig von der Plattform. Egal, was für Spiele man liebt und egal, wo man sie spielt – mit Prime Gaming werden sie noch besser.“



Um diese Palette für Prime Gaming zu schaffen, hat sich Amazon mit namhaften Publishern wie Riot Games, Roblox Corp. und Rockstar Games zusammengetan, um Monat für Monat hochwertige Inhalte zu bieten. Darunter sind auch exklusive Varianten, etwa Prime-Skins für „Apex Legends“, ein Player-Pick-Pack für „FIFA 20“, exotische Waffen und mehr in „Destiny 2“, sowie später im August brandneue Items für „Roblox“.