Pope Simulator – Trailer: Spiel lässt euch als Papst die Welt lenken – Simulatoren gibt es in der Videospielwelt zuhauf. Nahezu alles wurde schon simuliert – man sollte, dass da nicht viel mehr möglich ist: Flugzeuge, Hubschrauber, Panzer, Busse oder Landmaschinen – die Liste ist endlos. Im „Thief Simulator“ ist man als Einbrecher, im „Dealer Simulator“ als Drogenverticker, im „Goat Simulator“ gar als Ziege(!) unterwegs. Der neueste Streich im Genre: Papst sein. Hier ist der Trailer zum „Pope Simulator“.

Ihr habt euch keineswegs verlesen, noch haben wir hier in der Redaktion von irgendwelchen Kräutern oder Zauberpilzen genascht: Der laut seiner Webseite auf Steam „bald erscheinende“ „Pope Simulator“ legt euch die festlichen Gewänder seiner päpstlichen Heiligkeit um die Schultern. Oder wie die Spielseite selbst es erklärt:

„Realistischer Simulator des Pontifikats – stellen Sie sich den Problemen der modernen Welt aus der Sicht des Kirchenoberhauptes. Treffen Sie Entscheidungen, die das Schicksal der Menschheit bestimmen, bekehren und unterstützen Sie die Massen. Planen Sie das strategische Handeln der Kirche durch getreue Abgesandte. Organisieren Sie Ihre Reisen rund um den Globus. Kämpfen Sie für den Frieden.“

So sollt ihr im „Pope Simulator“ die „Geschicke der Welt mitlenken“ können, euch in „internationale Politik einmischen“, „für den Weltfrieden kämpfen“ und die „Stärke eures Glaubens zur Hilfe anderer“ einsetzen können. Es scheint so, als würde hier nicht nur simuliert, sondern euch auch eine wirkliche Spielhandlung präsentiert. Man darf gespannt sein, ob das Konzept Erfolg hat.

Jenen, die vor Jahren den „Landwirtschaftssimulator“ belächelten, blieb das Lachen jedenfalls nach den Verkaufszahlen der Reihe im Halse stecken – das Ding verkauft sich wie geschnitten Brot. Mal schauen, ob es dem „Pope Simulator“ auch so ergeht, der bis dato nur für Steam PC angekündigt ist.

Quelle: ladbible.com