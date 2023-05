PlayStation Project Q: Sony zeigt neue Handheld-Konsole – Unlängst trat man im Hause Sony selbstbewusst in das Rampenlicht für die nächste Phase der PlayStation 5 und anderer, kommender Geräte, sowie für PS VR2. In dem PlayStation Showcase wurde binnen rund einer Stunde so viel enthüllt, dass wir an dieser Stelle nur einen kurzen Überblick geben. Neben rund zehn Minuten Spielszenen zu „Marvel’s Spider-Man 2“ und der überraschenden Enthüllung des Fan-Lieblings „Dragon’s Dogma 2“ zeigte man auch Hardware. Darunter: Project Q, das Handheld-Fans im Auge behalten sollten.

Weitere Titel, die man auf der hauseigenen Videomesse zeigte, waren fan-verzückende Ankündigungen wie ein Spiel namens „Metal Gear Delta“, das eine Art Remake zu „Metal Gear Solid 3“ zu werden scheint, eine „Metal Gear“-Collection für die PS5 im Herbst, ein Trailer zu „Assassin’s Creed Mirage“, ein packendes Video zu „Alan Wake 2“ sowie ein Trailer zum VR-Modus von „Resident Evil 4“ Remake. Hinzu kamen Dutzende Neuankündigungen und Appetitanreger für mehr Spiele, als wir hier nennen könnten. Doch zur Hardware.

Neue Earbuds kommen

Stolz präsentierte PlayStation-Chef Jim Ryan etwa neue Kopfhörer in Form von PlayStation-zertifizierten Earbuds, welche via Bluetooth auch parallel dazu an Mobilgeräten genutzt werden können und die gesamte Bandbreite des beeindruckenden PS5-Sounds auch als Stöpsel für die Konsole und den PC transportieren sollen.

Ebenso zeigte er in dem Stream offiziell das Gerät mit dem Arbeitstitel Project Q, nachdem in den letzten Monaten bereits einiges darüber an die Öffentlichkeit gedrungen war: Schon länger hatten Gerüchte und Schilderungen von Brancheninsidern die Runde gemacht, dass man im Hause Sony endlich wieder an einer eigenen Handheld-Konsole arbeiten soll.

Fans von PSP, Vita und Co. müssen jedoch stark sein: Project Q ist keine klassische Handheld-Konsole mit nativer/dedizierter Hardware-Darstellung von Spielen. Vielmehr handelt es sich um ein Remote-play-Gerät, das es erlaubt, jedes auf der PS5 installierte und kompatible Spiel über Wi-Fi zu zeigen und zu spielen. Dabei wird das Gerät die auf der PS5 laufenden Spiele auf das Handheld streamen. Die Auflösung erfolgt dabei über einen relativ großen 8-Zoll-LCD-Bildschirm.

Kernfeatures:

Eine Auflösung von HD bei 1080p sowie volle 60 Bilder pro Sekunde (fps). Sony nennt die Grafikdarstellung „gestochen scharf“, von der PS5 gestreamtes Gameplay soll demnach flüssig laufen. So mancher Familienvater, manche Zocker-Mami, dürfte angesichts der Ankündigung aufatmen – wann immer der große Fernseher im Hause blockiert ist, kann man sich Project Q schnappen und die PS5 gewissermaßen mobil auslagern. Wer die Mobilkonsole anblickt und denkt, dass sie dem DualSense-Controller bemerkenswert ähnlich sieht, irrt nicht.

Gewissermaßen scheint es einer zu sein – nur mit einem Bildschirm in der Mitte. Somit sind auch sämtliche Funktionen des Wireless-Controllers enthalten, Sony nennt hier etwa adaptive Auslöser und Haptisches Feedback. Zu beiden Projekten, den Earbuds und Project Q, möchte sich Sony in den nächsten Monaten noch weiter äußern. Hier findet ihr noch einmal den kompletten PlayStation Showcase. Den Trailer zu Project Q seht ihr im Anschluss.