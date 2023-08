PlayStation Portal Remote Player: Sony nennt Preis und Termin für neues Streaming-Handheld – Sony hat den "PlayStation Portal Remote Player" vorgestellt, der die Power der PlayStation 5 auf einem tragbaren Gerät bietet. Dieses Peripherie-Gerät wurde erstmals auf dem PlayStation Showcase im Mai angekündigt und wird noch in diesem Jahr für 219,99 Euro auf den Markt kommen. Der "PlayStation Portal Remote Player" verbindet sich automatisch mit der PlayStation 5-Konsole im selben WLAN-Netzwerk, wodurch Spieler in die Welt von PlayStation 5 eintauchen können, selbst wenn der Fernseher bereits in Verwendung ist.



Der 8-Zoll-LCD-Bildschirm des "PlayStation Portal Remote Player" unterstützt 1080p bei 60fps, und das Gerät bietet Funktionen wie adaptive Trigger und haptisches Feedback, die auch bei dem DualSense Controller der PS5 zu finden sind. Damit wird ein nahtloses Spielerlebnis gewährleistet, ohne auf die spezifischen Funktionen der Konsole verzichten zu müssen.

Neueste PlayStation-Headsets und -Ohrhörer: PULSE Elite und PULSE Explore

Neben dem "PlayStation Portal Remote Player" hat Sony Interactive Entertainment auch die neuesten kabellosen PlayStation-Audiogeräte angekündigt, PULSE Elite Wireless-Headset und PULSE Explore Wireless-Ohrhörer, die das Gaming-Erlebnis revolutionieren sollen.

Das PULSE Elite Wireless-Headset nutzt die PlayStation Link-Technologie für geringe Latenz und verlustfreien Klang. Es verfügt über ein einziehbares Bügelmikrofon und eine KI-verbesserte Geräuschunterdrückung, die unerwünschte Hintergrundgeräusche herausfiltert. Zusätzlich wird ein Ladebügel für das einfache Aufladen und Aufbewahren mitgeliefert.

Die PULSE Explore Wireless-Ohrhörer sind die ersten ihrer Art für PlayStation 5 und bieten zwei Mikrofone mit KI-gestützter Geräuschunterdrückung, verlustfreien Klang und eine praktische Ladeschale. Beide Audiogeräte, das PULSE Elite Wireless-Headset und die PULSE Explore Wireless-Ohrhörer, sind mit speziell entwickelten magnetischen Planar-Treibern ausgestattet, die ein Hörerlebnis bieten, das sonst nur von professionellen Premium-Kopfhörern bekannt ist.

Die Enthüllung des "PlayStation Portal Remote Player" und der neuen Audiogeräte zeigt Sonys Engagement, das Gaming-Erlebnis auf der PlayStation 5 weiter zu verbessern und innovative Lösungen für Spieler bereitzustellen. Mit diesen Neuzugängen können Nutzer das volle Potenzial ihrer Konsole ausnutzen und ihre Spiele in völlig neuen Dimensionen erleben.