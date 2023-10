PlayStation Plus im Oktober: Neuzugänge für Extra- und Premium-Mitglieder – PlayStation Plus erweitert im Oktober sein Spieleangebot für Mitglieder der Extra- und Premium-Tarife. Ab dem 17. Oktober wird eine Reihe von Spielen für PS4 und PS5 hinzugefügt. Darunter sind:

"Gotham Knights" (PS5)

"Disco Elysium - The Final Cut" (PS4/PS5)

"Elite Dangerous" (PS4)

"Dead Island Definitive Edition" (PS4)

"FAR: Changing Tides" (PS4/PS5)

"Gungrave G.O.R.E." (PS4/PS5)

"The Dark Pictures Anthology: House of Ashes" (PS4/PS5)

"Alien: Isolation" (PS4)

"Outlast 2" (PS4)

"Eldest Souls" (PS4/PS5)

"Röki" (PS4/PS5)

Zusätzlich zum regulären Spielekatalog wird der Klassiker-Katalog für PlayStation Plus Premium-Mitglieder erweitert, um Spiele wie:

"Tekken 6" (PSP/PS4/PS5)

"Soulcalibur: Broken Destiny" (PSP/PS4/PS5)

"Ape Escape Academy" (PSP/PS4/PS5)

"IQ Final" (PS1/PS4/PS5) zu beinhalten.

Es sollte auch beachtet werden, dass alle PlayStation Plus-Mitglieder bis zum Monatsende die Möglichkeit haben, Titel wie "The Callisto Protocol", "Landwirtschafts-Simulator 22" und "Weird West" zu spielen.

Cloud-Streaming und Premium-Funktionen

Ab dem 23. Oktober haben PlayStation Plus Premium-Mitglieder die Möglichkeit, ausgewählte PS5-Spiele über die Cloud zu streamen. Einige der hervorzuhebenden Spiele aus dem PlayStation Plus-Spielekatalog sind "Marvel’s Spider-Man: Miles Morales", "Horizon Forbidden West" und "Ghost of Tsushima". Auch Testversionen von PS5-Spielen wie "Hogwarts Legacy", "The Witcher 3: Wild Hunt" und "The Callisto Protocol" sind verfügbar.

Diese drei verschiedenen Tarifoptionen gibt es für PlayStation Plus:

PlayStation Plus Essential: Der Basisdienst mit monatlichen Spielen, Online-Multiplayer und exklusiven Rabatten. Die Kosten liegen bei 8,99 € monatlich, 24,99 € vierteljährlich oder 71,99 € jährlich.

PlayStation Plus Extra: Bietet zusätzlich Zugriff auf einen erweiterten Spielekatalog mit PS4- und PS5-Spielen. Dieser Tarif kostet 13,99 € monatlich, 39,99 € vierteljährlich oder 125,99 € jährlich.

PlayStation Plus Premium: Enthält alle Funktionen der vorherigen Tarife, bietet jedoch auch Zugriff auf den Klassiker-Spielekatalog und Cloud-Streaming. Der Preis beträgt 16,99 € monatlich, 49,99 € vierteljährlich oder 151,99 € jährlich.