PlayStation Plus: Diese Gratis-Games gibt es im März – Willkommen im März 2021, wo uns nicht nur der Frühling begrüßt, sondern auch coole Spiele-Neuheiten beim Sony-Dienst PlayStation Plus. Darunter tolle Gratis-Games, die im Zeitraum vom 2. März und dem 5. April allen Zockern unbegrenzt zum Herunterladen zur Verfügung stehen, die ein PlayStation-Plus-Abo ihr Eigen nennen.

Heißt, neben der Abo-Grundgebühr fallen für die folgenden Games keine weiteren Kosten an. Im März steht euch dabei eine sehr coole Auswahl an Games zur Verfügung. So könnt ihr wählen zwischen epischer Rollenspiel-Action, knackigem Rätselspaß, Science-Fiction-Survival, fetzigen Ego-Shooter-Fights per PS VR – oder ihr lasst der Zerstörung freien Lauf mit den „Destruction AllStars“.

Außerdem gibt es im März die PS Plus Trophy Challenge, zu der die PlayStation-Plus-Macher alle Nutzer herausfordern, so viele Trophäen wie möglich zu sammeln. Wer es in einem bis drei Spielen aus den PS-Plus-Angeboten schafft, mindestens 15 Trophäen einzusacken, hat die Chance, eine PlayStation 5 zu gewinnen. Jedem Teilnehmer winkt zudem ein Sofortpreis, der auch direkt im PlayStation Store eingelöst werden kann.

Nachfolgend zeigen wir euch alle Gratis-Highlights bei PlayStation Plus für den März 2021:

Final Fantasy VII Remake (PS4)

Remnant: From the Ashes (PS4)

Maquette (PS 5)

Destruction AllStars (PS5)

Farpoint (PS VR)

Quelle: inside-digital.de