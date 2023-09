Playstation-Plus: Die neuen Spiele im September – Ab dem 19. September können sich Mitglieder der PlayStation Plus Extra und Premium-Tarife auf eine Erweiterung ihres Spielekatalogs freuen. Zu den Neuerscheinungen für PS4 und PS5 gehören Titel wie "NieR Replicant ver.1.22474487139…" (PS4), "13 Sentinels: Aegis Rim" (PS4), "Sid Meier's Civilization VI" (PS4), "Star Ocean The Divine Force" (sowohl für PS4 als auch für PS5) und viele mehr.

Der vollständige Überblick über die Spiele ist auf dem PlayStation.Blog einsehbar.

Für Fans von klassischen Titeln wird der PlayStation Plus Premium Klassiker-Katalog erweitert, und beinhaltet jetzt Spiele wie "Star Ocean First Departure R" (PSP), "Star Ocean: The Last Hope - 4K & FHD Remaster" (PS4) und "Dragon’s Crown Pro" (PS4).

Zudem sollten PlayStation Plus-Mitglieder nicht verpassen, die monatlichen Spiele wie "Saints Row (2022)" (PS4/PS5) und "Black Desert Traveler Edition" (PS4) bis zum Monatsende auszuprobieren.

PlayStation Plus ist in drei unterschiedlichen Tarifen erhältlich:

PlayStation Plus Essential ist der grundlegende Service, der monatliche Spiele, Online-Multiplayer und exklusive Rabatte für 8,99 € monatlich, 24,99 € vierteljährlich oder 71,99 € jährlich bietet. Das entspricht einem monatlichen Beitrag von etwa 6€, wenn man sich für das jährliche Abonnement entscheidet.

PlayStation Plus Extra beinhaltet zusätzlich zum Essential-Paket den Zugriff auf einen umfangreichen Spielekatalog mit hunderten von PS4- und PS5-Games. Dieser Tarif ist für 13,99 € monatlich, 39,99 € vierteljährlich oder 125,99 € jährlich verfügbar. Die jährliche Option entspricht hier einem Betrag von etwa 10€ pro Monat.

Für diejenigen, die das volle Paket wollen, gibt es PlayStation Plus Premium. Dieses Abonnement kombiniert alle Vorteile der Essential- und Extra-Pakete und fügt Zugriff auf den Klassiker-Spielekatalog mit Titeln der originalen PlayStation, PS2, PS3 und PSP, Testversionen von ausgewählten Spielen und Cloud-Streaming hinzu. Dieser umfassendste Tarif kostet 16,99 € monatlich, 49,99 € vierteljährlich oder 151,99 € jährlich, was bei der jährlichen Option einem monatlichen Betrag von rund 12€ entspricht.