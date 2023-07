"PlayStation Plus"

"PlayStation Plus": Die Monatsspiele für August angekündigt – Die kommenden PlayStation Plus-Monatsspiele für August wurden heute vorgestellt und stehen den Mitgliedern ab dem 1. August bis zum 4. September zur Verfügung. Diesen Monat können sich die Spieler auf drei spannende Titel freuen: PGA Tour 2K23, Dreams und Death's Door.

PGA Tour 2K23

In PGA Tour 2K23 können die Spieler ihr Können auf der PGA Tour unter Beweis stellen und sich zum nächsten FedExCup Champion aufschwingen. Dabei treten sie nicht nur gegen professionelle Tourspieler an, sondern können auch neue Rivalitäten aufbauen. Eine besondere Neuerung ist die Möglichkeit, erstmals als männlicher und weiblicher Profi zu spielen, einschließlich der legendären Figur Tiger Woods. Das Spiel bietet sowohl Online- als auch Couch-Multiplayer-Optionen, die es den Spielern ermöglichen, ihren MyPLAYER mit neuen Fertigkeiten und Archetypen zu verbessern. Darüber hinaus können sie ihren eigenen Online-Verein leiten, Turniere und Saisons organisieren oder ihr Können im Divot Derby und im Casual-Modus mit Freunden messen. Zusätzlich können die Spieler ihrer Kreativität freien Lauf lassen und eigene Traumplätze mit dem Course Designer erstellen.

Dreams

Dreams, ein außergewöhnliches Spieleuniversum von Media Molecule, den Entwicklern von LittleBigPlanet und Tearaway, bietet den Spielern die Möglichkeit, von der Community erstellte Spiele aus der ganzen Welt zu entdecken und ihre eigenen zu gestalten. Das Spielkonzept basiert auf der Maxime "Play, Create und Share" und ermutigt die Spieler, ihre Ideen mit benutzerfreundlichen Tools zum Leben zu erwecken und mit der globalen Community zu teilen. Egal ob Spiele, Musik, Gemälde, Animationen, Skulpturen oder Filme - in Dreams sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Darüber hinaus wird im Rahmen von Dreams das neueste Spiel von Media Molecule, Tren, spielbar sein. Tren ist ein nostalgisches Abenteuer rund um einen besonderen Spielzeugeisenbahnzug und erzählt eine emotionale Geschichte über das Erwachsenwerden und die transformative Kraft des Spielens.

Death's Door

In Death's Door erleben die Spieler eine düstere und dennoch dunkel-komödiantische Geschichte. Sie setzen Nahkampfwaffen, Pfeile und Magie ein, um in diesem isometrischen Action-Abenteuer eine Vielzahl von Bestien und Halbgöttern zu besiegen. Während sie sich durch die Fantasiewelt kämpfen, können sie die Werte ihres Charakters anpassen und verschiedene Fähigkeiten und Upgrades meistern. Die Erkundung eines Landes voller verdrehter Bewohner und geheimnisvoller Orte gehört ebenfalls zum Spielverlauf, bei dem die Spieler den seltsamen und wundervollen Charakteren begegnen und Hoffnung bringen.

Zusätzlich zu den neuen Spielen können PlayStation Plus-Mitglieder noch bis zum 31. Juli Call of Duty: Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered und Endling - Extinction is Forever in ihre Spielebibliothek aufnehmen.

PlayStation Plus ist in drei verschiedenen Tarifen erhältlich:

PlayStation Plus Essential: Enthält monatliche Spiele, Online-Multiplayer und exklusive Rabatte zu einem Preis von 8,99 € pro Monat, 24,99 € pro Quartal oder 59,99 € pro Jahr (entspricht etwa 5 € pro Monat).

PlayStation Plus Extra: Bietet alle Vorteile von PlayStation Plus Essential und zusätzlich Zugriff auf einen Spielekatalog mit hunderten PS4- und PS5-Games. Dieser Tarif kostet 13,99 € pro Monat, 39,99 € pro Quartal oder 99,99 € pro Jahr (entspricht etwa 9 € pro Monat).

PlayStation Plus Premium: Enthält alle Vorteile von PlayStation Plus Essential und PlayStation Plus Extra sowie Zugriff auf den Klassiker-Spielekatalog mit Spielen von der originalen PlayStation, PS2, PS3 und PSP. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, ausgewählte Spiele zu testen und Cloud-Streaming zu nutzen. Dieser umfassende Tarif kostet 16,99 € pro Monat, 49,99 € pro Quartal oder 119,99 € pro Jahr (entspricht etwa 10 € pro Monat).

Für Gaming-Enthusiasten bietet PlayStation Plus somit eine Auswahl an attraktiven Optionen, um das Spielerlebnis auf der PlayStation zu erweitern.