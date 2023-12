Playstation Plus

Playstation Plus – Das sind die Gratis-Spiele im Dezember 2023: PlayStation Plus-Mitglieder dürfen sich im Dezember auf drei neue Spiele für PS4 und PS5 freuen. Die Titel, die ab dem 5. Dezember verfügbar sein werden, umfassen das Open-World-Rennabenteuer "LEGO 2K Drive", das entspannende "PowerWash Simulator" und das atmosphärische Abenteuerspiel "Sable".

"LEGO 2K Drive": Ein Abenteuer in Bricklandia

In "LEGO 2K Drive" erleben die Spieler das aufregende Rennabenteuer in Bricklandia, einer gigantischen Open-World-Umgebung, die ganz im Zeichen von Lego steht. Die Spieler haben die Freiheit, über Straßen, Meere und Sand zu rasen, während sie im Kampf um die Sky Cup Trophy gegen Rennrivalen antreten. Neben dem umfangreichen Storymodus bietet das Spiel auch plattformübergreifendes Spielen und verschiedene Online-Modi, um mit Freunden oder der Online-Community zu spielen.

"PowerWash Simulator" und "Sable": Entspannung und Erkundung

Der "PowerWash Simulator" bietet eine entspannende Spielerfahrung, bei der Spieler mit einem Hochdruckreiniger verschiedene Objekte von Schmutz befreien. Das Spiel ist bekannt für seinen niedrigen Stressfaktor und seine befriedigende Reinigungsdynamik. Spieler können ihren Hochdruckreiniger und Zubehör aufrüsten, um größere und herausforderndere Projekte zu bewältigen.

"Sable" hingegen entführt die Spieler auf eine unvergessliche Reise durch atemberaubende Wüstenlandschaften. Im Spiel erkunden die Spieler auf einem Hoverbike Ruinen und Geheimnisse und treffen auf andere Nomaden. Der einzigartige künstlerische Stil und der Soundtrack von Japanese Breakfast tragen zur eindrucksvollen Atmosphäre bei.

Letzte Chance für November-Spiele und PlayStation Plus-Abonnements

PlayStation Plus-Mitglieder haben nur noch bis zum 4. Dezember Zeit, die November-Spiele "Mafia II: Definitive Edition", "DRAGON BALL: THE BREAKERS" und "Aliens Fireteam Elite" herunterzuladen. Zusätzlich bietet PlayStation eine Spotify-Playlist an, die von den monatlichen PlayStation Plus-Spielen inspiriert ist und regelmäßig aktualisiert wird.

PlayStation Plus ist in drei Tarifen verfügbar: PlayStation Plus Essential, Extra und Premium. Jeder Tarif bietet verschiedene Vorteile, darunter monatliche Spiele, Online-Multiplayer, exklusive Rabatte, Zugang zu einem umfangreichen Spielekatalog und vieles mehr. Die Preise reichen von 8,99 € monatlich bis zu 151,99 € jährlich, je nach gewähltem Tarif.