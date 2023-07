PlayStation-Chef: Harte Ansage gegen Xbox – Unlängst wurde bekannt, wie Xbox-Boss Phil Spencer während der Verhandlungen um die Activision-Blizzard-Übernahme deutliche Worte gegen Sony PlayStation fand. Nun, nur Wochen später, erhöht sich die Eskalationsstufe im Kampf um den wohl größten und wichtigsten Deal der Videospielgeschichte um ein weiteres Level: PlayStation-Boss Jim Ryan schießt scharf zurück. In seinem Visier: der Game Pass von Xbox.

Dieses Modell eines – salopp ausgedrückt – Netflix für Spiele würde in der Branche niemand mögen, alle Spielverlage stünden geschlossen gegen dieses System, so Ryan. Bei dem Streit geht es darum, dass Microsoft Xbox den mächtigen Spieleverlag (= Publisher) Activision Blizzard übernehmen will, zu dem gewaltige Marken wie „Call of Duty“, „World of WarCraft“, „Diablo“ oder auch „Candy Crush“ gehören.

Sony hat bei dieser Übernahme interveniert:

Der Grund: Der PlayStation-Konzern fürchtet, dass sich Microsoft eine gewaltige Vormachtstellung in der Branche mit dem Kauf eines weiteren, enorm bedeutsamen Publishers aneignen könnte. So hatte man für Xbox etwa Bethesda eingekauft, und damit Marken wie „Doom“, „The Elder Scrolls“, „Dishonored“, „Wolfenstein“ oder das bald erscheinende „Starfield“. Sony sieht seine Existenz als Videospielplattform mit seinen Konsolen von dem geplanten nächsten Deal mit Activision-Blizzard unter Microsoft-Dach bedroht.

Die Angst: Kracher wie die genannten Marken und insbesondere „Call of Duty“ könnten ihren Weg nicht mehr auf die PlayStation finden. Seitdem tobt eine juristische und mediale Schlacht zwischen den beiden Unternehmen. Im Zuge derer teilte Ryan laut einem Bericht von „Gamestar“, der sich auf „The Verge“ bezieht, nun mächtig aus: „Ich habe mit allen Publishern gesprochen und kein einziger kann den Game Pass leiden. Sie lehnen ihn allesamt ab, weil das Modell sehr wertzerstörend ist.“

Eine entsprechende Rückfrage seitens eines Anwalts erfolgte:

Ob Ryan mit wirklich allen Publishern geredet habe, hakte der Jurist nach. Die Antwort des Playstation-Chefs: Er stehe ständig im Austausch mit Publishern, die Ablehnung des Game Pass ziehe sich durch die gesamte Gaming-Landschaft. Daher habe es für Jim Ryan auch keinerlei Grund gegeben, anzunehmen, „Call of Duty“ erscheine fortan im Game Pass, falls der Deal nicht über die Bühne gehen sollte, betonte Ryan.

Zuletzt waren seitens Sony im März schwere Vorwürfe laut geworden: Demnach werde Microsoft „Call of Duty“ nach der Übernahme von Activision-Blizzard absichtlich sabotieren. Nun wieder harte Worte seitens Jim Ryan – doch ist etwas dran an seinen Behauptungen? „Gamestar“ erklärt: In der Tat hatte Microsoft im Februar eingeräumt, dass das Modell Game Pass sich negativ auf die Verkaufszahlen von Spielen auswirken, der Profit dadurch zurückgehen könne.

Auch hätten bereits andere in der Videospielbranche Kritik am Game Pass Modell geäußert

Doch dem stehen auch andere Stimmen gegenüber, wie man bei „Gamestar“ weiter ausführt – so nannte Videospielentwickler Mike Rose den Game Pass noch im Jahr 2022 „Garant für den Erfolg von dutzenden Indie-Entwicklern am Spielemarkt“. Rose betonte, Spielveröffentlichungen könnten quasi risikofrei erfolgen, da vor einem Release im Game Pass das Finanzielle mit Microsoft geregelt sei.

Zugleich dient der Game Pass als eine Art Plattform, welche die Spiele kleiner Studios einer größeren Öffentlichkeit zugänglich macht.

