Autor: Bernhard Trecksel

PlayStation 5: Webseite mit offiziellem Ladentermin gestartet – Allzu lange kann es nicht mehr hin sein, bis Sonys zukünftige Konsole, die PlayStation 5, enthüllt wird. Wie das Unternehmen selbst bekanntgab, erscheint die PS5 „in Kürze“. Denn Sony hat eine neue Webseite vom Stapel gelassen, auf der es nun ganz offiziell „ab Weihnachten 2020“ für die neue Konsole heißt. Doch bis Weihnachten ist es noch etwas hin. Dennoch spiegelt der Start der Seite wider, dass es ein heißer Februar für Sony-Fans werden könnte.

Denn erst kürzlich war ein Gerücht bekanntgeworden, wonach Sony noch in diesem Februar ein großes Enthüllung-Event für die Playstation 5 in New York plant – und zumindest die Webseite ging einen Tag vor dem 5. Februar, diesem mutmaßlichen Enthüllungstermin, an den Start. Zwar wird auf der Homepage so gut wie nichts über die neue Konsole offenbart.

Dafür aber gibt es die Möglichkeit, sich dort einzutragen und sich per Newsletter/E-Mail-Updates sämtliche Neuigkeiten zur kommenden PlayStation 5 einfach in den Mailkorb schicken zu lassen. Darunter das Veröffentlichungsdatum, den Preis sowie die Liste der Titel, die mit der Konsole zusammen um Weihnachten 2020 herum in die Ladenregale einziehen werden.

Stand dieses Artikels (5. Februar 2020, 16.00) hat leider noch kein Enthüllungsevent in New York stattgefunden. Hoffen wir also, dass der Launch der neuen PS5-Webseite wirklich mit den Gerüchten aus gut informierten Kreisen in Entwicklerforen zusammenhängt und wir euch schon in den kommenden Tagen etwas mehr über die Playstation 5 berichten können. Bis dahin ist alles Hörensagen.

Quelle: ladbible.com