PlayStation 5: Video zeigt foto-realistische Bilder – Epic Games haben die neueste Version ihrer Videospielengine „Unreal Engine 5“ der Weltöffentlichkeit vorgestellt. In einem Video enthüllten sie die unfassbaren Möglichkeiten der Technologie – die im wahrsten Wortsinn bahnbrechend

Solche Begriffe fallen öfter, wenn es um schöne Computerspiele und dergleichen geht, aber in hier sind das nicht nur Vorschusslorbeeren. Das Video zeigt die technischen Möglichkeiten, die neue Spiele auf kommenden Plattformen wie Playstation 5 oder Xbox Series X bieten.

„Lumen In The Land Of Nanite“ nennt sich der Trailer in einem schönen Wortspiel der zum Einsatz kommenden Technologien.

Er zeigt ein fiktives Spiel, das zwischen Action-Adventures wie „Uncharted“, „Tomb Raider“ und einem Fantasy-Universum mit fliegenden Charakteren angesiedelt ist.

Die Grafikdemo wird in 100%iger Echtzeit auf einer Playstation 5 berechnet und liefert uns somit einen ersten echten Ausblick auf die nächste Videospielgeneration. Dabei wird nicht nur mit Begriffen wie „filmreife Optik“ um sich geworfen, sondern diese eindrucksvoll bewiesen.

Durch neue Mikro-Polygon-Technologien namens „Nanite“ sind Objekte mit einer nie dagewesenen Detailfülle möglich.

Durch die Technik können auch gescannte Objekte mit vergleichsweise simplen Mitteln in enormer Geschwindigkeit in ein Videospiel integriert und realistisch dargestellt werden.

Die Zeiten, in denen sich Videospielentwickler beim Gestalten gewaltiger offener Welten Sorgen um die stets durch Hardware eingeschränkten Polygonzahlen machen mussten – den Vielecken, aus denen sich Videospielwelten und Charaktere zusammensetzen, um räumlich zu wirken – sollten damit endgültig vorbei sein.

Gleichzeitig ermöglicht die Licht-Technologie namens „Lumen“ der Engine, Dinge, Kulissen und Personen realistisch auszuleuchten und erlaubt es der Beleuchtung binnen eines Herzschlags, sich auf neue Gegebenheiten einzustellen.

Doch letzten Endes sind all das nur blasse Worte – gebt euch dieses beeindruckende Video und ihr werdet selbst erleben, was wir meinen.