Playstation 5: Video zeigt alle neuen Features des Konsolenmenüs – Es dauert nicht mehr lange, bis die Konsolen der nächsten Generation Anfang November auf den Markt drängen. Sony hat nun ein Video veröffentlicht, das einen knapp elfminütigen Einblick in das Benutzerinterface und die Menüs seines neuen Flaggschiffs gewährt. Dabei zeigt sich, dass sich eine Menge geändert hat – mit einer Vielzahl neuer Features, darunter das Control-Center und die neue Aktivitäten-Funktion.

Ersteres bildet die neue Plattform, von der aus ihr im Menü zu fast allem aufbrechen könnte, das ihr euch von eurer Konsole erwartet. Ein einziger Druck auf die Playstation-Taste des neuen DualSense-Controllers genügt – Spiele müsst ihr dafür nicht mehr verlassen. Im Center findet ihr nicht nur den neuen Playstation Store, der jetzt keine eigene App mehr ist, die mühselig gestartet werden muss, sondern voll als Kachel implementiert wurde.

Diese neuen Kacheln nennt Sony „Karten“ – man kann mit ihnen sehr schnell verschiedenste Dinge tun. Von euch gespeicherte oder hochgeladene Videos und Screenshots werden etwa zu Karten, die sich dann bequem an Freunde schicken oder in den Netzwerken hochladen lassen. Doch auch Spiele selbst und selbst einzelne Levels oder Quests in den Spielen können zu Karten werden, wenn die Entwickler dieses Feature nutzen.

So könnt ihr über eine Karte in eine Suche nach Gegenständen, einen Level oder den besonders kniffligen Kampf von gestern einfach wieder einsteigen. Besonders toll ist dabei: Die Playstation 5 analysiert euer Spielverhalten, merkt sich, wie lange ihr für bestimmte Quests oder Missionen etwa gebraucht habt – und berechnet dann, wie lange die Aktivität/Quest/der Level auf eurer aktuellen Karte dauern könnte.

Sprich: Eure Zeit als Spieler wird mehr wertgeschätzt – habt ihr nur eine halbe Stunde zum Zocken, könnt ihr euch über die Karten etwa genau für diesen Zeitrahmen eine Mission eures aktuellen Spiels aussuchen. Andere Karten erlauben es euch zum Beispiel auch, nicht nur mit euren Mitspielern zu chatten wie bisher – sie zeigen euch auch ein kleines Video als Stream, wo eure Kumpels gerade in welchem Spiel auch immer unterwegs sind.

Dieses Video könnt ihr dann während eurer Unterhaltung als Bild-im-Bild am Rand in euer eigenes Spiel einblenden und so quasi zwei Spiele verfolgen, euer eigenes und das eurer Freunde. Auch lassen sich während ihr spielt Karten eines Spielhelfers einblenden, die mit Videosequenzen oder Bildern mögliche Geheimnisse oder knifflige Passagen, die ihr verpasst oder noch nicht gemeistert habt.

Sprich: Ihr spart euch den Spieleberater oder das mühselige Suchen auf einem Tablet oder Smartphone parallel zum Spiel, um auf YouTube oder „Gamefaqs“ eine Lösung für eine besonders schwere Stelle zu finden – ihr lasst euch das ganze einfach von den Entwicklern selbst auf einer Karte in euer Spiel einblenden. Wie all diese Theorie, die wir beschrieben haben, in der Wirklichkeit funktioniert, zeigt das Video äußerst anschaulich und weitaus besser.