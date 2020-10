PlayStation 5: Übertragung von PS4-Spielständen macht Probleme – Der Hype und die Vorfreude auf Sonys neue Next-Gen-Konsole, die am 12. November 2020 erscheinen wird, ist gewaltig. Das hat kürzlich erst der Run auf die Vorbestellung der PS5 bewiesen. Jetzt macht eine News die Runde, die allerdings die ersten Probleme der neuen Konsole offenbart.

So ließen mehrere Entwickler verlauten, dass es wohl Probleme in Bezug auf einige Übertragungen von PS4-Spielständen auf die PS5 gibt. Es wurde bekannt, dass sich Spielstände zu „Yakuza: Like A Dragon“ oder auch „Spider-Man Remastered“ nicht von der PS4 auf die PS5 übertragen lassen.

Das ist für viele Gamer, die ihre Spiele auf der neuen Konsole weiterzocken wollen, natürlich ein Problem. Denn selbst mit einem Versionsupgrade ist es aktuell nicht möglich, dort weiterzuspielen, wo man auf der alten Konsole aufgehört hatte. Heißt, man muss bei den betroffenen Games von vorne anfangen. Aktuell wurde die Liste mit den Games, deren Spielstände nicht übernommen werden erweitert.

So ließ Codemasters verlauten, dass bei „DiRT 5“ keine Übernahme der Spielstände von der PS4 auf die PS5 möglich sei. Das sind natürlich keine erfreulichen Neuigkeiten für die kommende PlayStation 5, zumal man noch nicht weiß, bei welchen Games das ebenfalls der Fall sein wird. Dieses Problem scheint die Xbox Series X nicht zu haben, wo die Übernahme der Spielstände der alten Konsole bis dato möglich ist – schließlich hat Microsoft volle Kompatibilität mit dem Backkatalog ausgelobt.

Wir sind gespannt, welche Games noch hinzukommen bei der PlayStation 5, denn die Übernahme von Spielständen von PS4 auf PS5 scheint ein generelles Problem der neuen Konsole zu sein.

Quelle: gameswelt.de