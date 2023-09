Playstation 5: Sony reduziert Preise für Hard- und Software – In einer aktuellen Aktion sinkt der Preis der PS5 deutlich. Statt des bisherigen Herstellerpreises von 549,99 Euro wird die Konsole zwischen dem 7. und 20. September für 474,99 Euro angeboten. Es ist zu beachten, dass diese Angebote nur gültig sind, solange der Vorrat reicht. Händler könnten auch unterschiedliche Preise festlegen.

Vergünstigungen auch für Zubehör und Spiele

Nicht nur die PS5-Konsole profitiert von Preisnachlässen. Bei dieser Promotion werden auch verschiedene Zubehörteile und Spiele zu reduzierten Preisen angeboten. Hierzu gehören der DualSense Wireless-Controller, das PULSE 3D Wireless-Headset und PS5-Spiele wie "God of War Ragnarök", "Horizon Forbidden West" und "Gran Turismo 7". Für genaue Preisdetails und eine Übersicht über alle reduzierten Produkte sollten Interessierte die Websites der jeweiligen Händler konsultieren.

Die Handelskette GameStop hat zudem eine besondere Aktion im Angebot. Hier können PlayStation-Enthusiasten ihre PS4-Konsolenmodelle gegen eine PS5 eintauschen. Dabei könnte der Preis für die neue Konsole sogar auf 269,99 Euro sinken. Mehr Details dazu sind auf der offiziellen GameStop-Website verfügbar.

Zu den Händlern, die an dieser Aktion in Deutschland teilnehmen, gehören unter anderem:

PlayStation Direct (bietet nur die Konsole an)

MediaMarkt

Saturn

Amazon

OTTO

GameStop

Müller

Expert

Neben der Gelegenheit, die PS5 günstiger zu erwerben, stehen auch viele neue Spiele in den Startlöchern. Das heiß ersehnte Rollenspiel "Baldur's Gate 3" von Larian Studios wird bald veröffentlicht. Außerdem sind für die PS5 in den kommenden Wochen weitere Top-Spiele wie das exklusive "Marvel’s Spider-Man 2" von SIE Insomniac Games, "EA Sports FC 24" von Electronic Arts und "Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023)" von Activision Blizzard zu erwarten.