PlayStation 5: Schlechte Aussichten für dritte Vorbesteller-Welle – Der Ansturm auf Sonys kommende Next-Gen-Konsole PlayStation 5 war riesig. Bis dato gab es zwei Vorbesteller-Wellen – wer dabei eine PS5 ergattern konnte: Glückwunsch. Denn man musste schnell sein an den Vorbestellertagen, da die PlayStation 5 extrem fix ausverkauft war.

Alle, die keine PS5 vorbestellen konnten, hoffen derweil auf eine weitere Welle. Doch so wie es ausschaut, wird man die Hoffnung auf eine dritte Vorbesteller-Welle bis zum offiziellen Launch am 19. November 2020 begraben müssen. Denn das Kontingent an Konsolen für den Vorverkauf scheint vollständig aufgebraucht. Darauf deuten nun die Aussagen von Großhändlern wie Amazon und Media Markt hin.

Wer bei der PlayStation 5 bei Amazon die Verfügbarkeitsbenachrichtigung per Email aktiviert hat, wird jetzt eine ungute Nachricht im Postfach haben. Darin steht: „Die Konsole ist nun ausverkauft und Vorbestellungen auf absehbare Zeit nicht mehr möglich.“

Auch Media Markt zerschlägt alle Hoffnungen auf eine dritte Welle, gibt der Elektronikfachhandel doch folgenden Hinweis heraus, sobald man die PS5 im Online-Shop auswählt: „Vielen Dank an alle, die eine Vorbestellung für PS5 aufgegeben haben. Alle PS5 Konsolen sind nun verkauft, so dass Vorbestellungen vorerst abgeschlossen sind. Bitte besuchen Sie uns weiterhin für weitere Updates.“

Sicherlich zementieren derlei Nachrichten und Hinweise nicht, dass es eventuell nicht doch noch mal die eine oder andere PS5 dort vor dem Launch zu kaufen geben könnte. So zum Beispiel wenn Vorbesteller ihre PS5 wieder stornieren. Aber es ist davon auszugehen, dass, rund anderthalb Monate vor dem Release von Sonys neuem Prunkstück, eine große Vorverkaufswelle nicht mehr stattfinden wird.

Außerdem brodelt es in der Gerüchteküche bezüglich des freien Verkaufs der PS5. So berichtete „PC Games“, dass Sony angeblich keine PlayStation 5 im normalen Einzelhandel zum Verkauf anbieten möchte. Grund sei die Covid-19-Pandemie, da man aufgrund der hohen Nachfrage vermeiden möchte, zu große Massenaufläufe vor den Geschäften zu generieren. Allerdings ist dies nur ein Gerücht. Eine offizielle Aussage seitens Sony gibt es dazu nicht.

Quelle: gamepro.de