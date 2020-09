PlayStation 5: Preis und Veröffentlichungstermin offiziell enthüllt – In einer aufsehenerregenden Videopräsentation hat Sony endlich das lange Warten beendet und viele Spiele für die Playstation 5 in längeren Videos und Trailern gezeigt. Vor allem aber wurden endlich der Veröffentlichungstermin sowie der Preis für beide Versionen der Konsole der nächsten Generation enthüllt. Hier sind die neuesten Infos zur Playstation 5.

Während der Präsentation wurden Spielekracher wie das brandneue „Final Fantasy 16“ und „Resident Evil Village“ länger gezeigt. Enthüllt wurde auch ein neuer Teil der epischen Göttersaga „God of War“, ebenso wie das Remake zu „Demon‘s Souls“ in wahrhaft atemberaubender Optik. Auch ein neues Open-World-Spiel in der Zaubererwelt von Harry Potter wurde mit „Hogwarts Legacy“ angekündigt.

Die Playstation 5 wird Sonys erste Konsole sein, die ab Release in gleich zwei Versionen auf den Markt kommt: In einer regulären Variante, die mit einem Laufwerk für Spiele und Filme auf Ultra-HD-Blu-Rays ausgestattet ist, sowie in einer Version, bei der man Spiele und Inhalte nur durch digitalen Erwerb und Download im Playstation Store herunterladen kann. Die Version der PlayStation mit Laufwerk wird 499 Euro, die Version ohne Discs 399 Euro kosten.

Neu ist allerdings auch, dass Sony die Preise bei den PS5-Titeln angehoben hat. Während Sackboy für 70 und die Standard-Edition von Spider-Man: Miles Morales für 70 Euro zu haben sind, werden die anderen Titel für jeweils 80 Euro gelistet.

Beide Versionen werden in Deutschland am 19. November 2020 veröffentlicht. Damit erscheinen sie sieben Tage später als in anderen Regionen, wie etwa den USA, wo bereits ab dem 12. November der Verkauf beginnt. Vorbestellen könnt ihr ab heute, dem 17. September 2020 – der Vorverkauf hat heute Nacht nach der Präsentation begonnen, bei Amazon war der erste Schwung der neuen Konsolen binnen kürzester Zeit ausverkauft.

Mitsamt der PS5-Konsole werden folgende Zubehörartikel erscheinen:

- DualSense Wireless-Controller

- PULSE 3D -Wireless-Headset – mit 3D-Audiounterstützung und zwei geräuschunterdrückenden Mikrofonen

- HD-Kamera – mit zwei 1080p-Objektiven, mit denen sich Spieler zusammen mit ihren epischen Gameplay-Momenten zeigen können

- Medienfernbedienung – zum einfachen Navigieren in Filmen und Streaming-Diensten

- DualSense-Ladestation – zum bequemen Laden von zwei drahtlosen DualSense Wireless-Controllern

Damit stehen nun die Veröffentlichungstermine und Vorverkaufzeiten sowohl für Sonys Konsolen der nächsten Generation als auch für Microsofts neue Xbox Series X und Series S fest. Der Vorverkauf für Series X und S wird dabei am 22. September beginnen, die Microsoft-Konsolen am 10. November 2020 auf den Markt kommen.