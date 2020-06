PlayStation 5: Neuer Termin für das Enthüllungs-Event steht fest – Sony-Fans fiebern der Veröffentlichung der neuen Konsolengeneration im Winter entgegen. Eigentlich wollte Sony die Spiele der PlayStation 5 schon mit einem Event am 4. Juni enthüllen. Doch die Unruhen in den USA bewogen den Konzern, der gesellschaftlichen Debatte den Vorzug zu geben. Nun aber steht der neue Termin des Events fest.

Mit Werbung auf Twitch offenbarte Sony, dass der neue Termin für das Event, bei dem kommende Spiele-Kracher für die Konsole gezeigt werden sollen, am 11. Juni weltweit stattfinden wird. In Deutschland wird der Stream an diesem Tag um 22:00 Uhr zu sehen sein. Bei der Veranstaltung soll die „Zukunft des Gamings“ in Form neuer Spiele enthüllt werden.

Darunter sollen gerüchteweise große Namen wie „Horizon: Zero Dawn 2“, „Resident Evil 8“, das Remaster von „Bloodborne“, das Remake zu „Demon’s Souls“ sowie ein sony-exklusiver Reboot der „Silent Hill“-Reihe sein. Solche Gerüchte sind dabei natürlich mit Vorsicht zu genießen.

Ebenso wie die Spielpalette steht noch nicht fest, ob wir die Konsole an sich beim Event überhaupt zu sehen bekommen. Die Twitch-Werbung enthüllt jedenfalls lediglich den schon bekannten DualSense-Controller. Auch über einen Preis ist demnach noch nichts bekannt. Wohl aber über die Dauer der Veranstaltung:

Eine ganze Stunde lang werden wir uns mit der kommenden PlayStation 5 befassen dürfen, ausreichend Zeit also für jede Menge Spielszenen. Man darf gespannt sein, was sich da tut – hatte Sony doch den Fans gegenüber anklingen lassen, dass man viel echtes Gameplay zeigen möchte.

Quelle: pcgames.de