Playstation 5 kaufen: Sony startet endlich Online-Shop in Deutschland – Gut ein Jahr nach dem Start der Playstation 5 ist es nach wie vor schwierig, eine der neuen Next-Gen-Konsolen zu ergattern. Schuld sind der Chipmangel, Lieferschwierigkeiten und nicht zuletzt auch die berüchtigten Scalper, die mithilfe von Bots binnen von Sekundenbruchteilen neue Chargen bei Händlern wie Amazon, Media Markt, Saturn, Otto & Co. aufkaufen, um diese dann zu Mondpreisen auf Ebay anzubieten.

Um die Situation zu verbessern, startet Sony nun auch endlich hierzulande mit dem Onlineshop „Playstation Direct“ den Direktvertrieb von Konsolen, Zubehör und Spielen der Playstation-Familie.

Nachdem es den Werksverkauf in dieser Form in den USA schon länger gibt, soll Playstation Direct nach Deutschland bald auch in Großbritannien, Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg an den Start gehen. Österreicher und Schweizer haben aktuell das Nachsehen und werden sich noch etwas gedulden müssen.

Leider sind aber selbst im hauseigenen Store die beiden Playstation-5-Modelle zum Zeitpunkt dieser Berichterstattung (10.11.2021) nicht zu haben.

In Sachen Zubehör sieht es da schon besser aus: Neben den DualSense Controllern in drei unterschiedlichen Farben (69,99/74,99 Euro), könnt ihr bei Playstation Direct auch das Pulse 3D-Wireless-Headset (99,99 Euro), die Dualsense Ladestation (29,99 Euro), die PS5 HD-Kamera (59,99 Euro) sowie die Medienfernbedienung (29,99 Euro) erwerben.

Ebenfalls erhältlich ist die Playstation 4 mit 500 GB Festplatte nebst Dualshock 4 Controllern.

Darüber hinaus könnt ihr Mitgliedschaften für Playstation Plus und Playstation Now kaufen, und aus einer Reihe exklusiver Spiele für PS4 und PS5 in physischer Form wählen. Für Playstation-Plus-Abonnenten ist der Standardversand kostenlos.

Dass man auf Playstation Direct nun Konsolen und Zubehör zum originalen Händlerpreis kaufen kann, hat aber nicht nur Vorteile.

Während man sich in Sachen PS5-Konsole auf den Preis von 499,99 Euro für das Modell mit Laufwerk und 399,99 Euro für die rein digitale Edition verlassen kann, werden die Controller und Mitgliedschaften bei anderen Händlern zum Teil bereits günstiger angeboten.

Ein Preisvergleich lohnt sich also nach wie vor.

Quellen: macwelt.de , direct.playstation.com