Autor: Bernhard Trecksel

Playstation 5: Leak enthüllt möglichen Release, Preis und mehr – Während Microsoft in Sachen neuer Xbox in den letzten Wochen sehr freigiebig mit Infos war, warten Sony-Jünger immer noch auf größere Enthüllungen zur PlayStation 5. Nach wie vor wurde die Konsole nicht der Öffentlichkeit präsentiert, bis auf Namen, Logo und ein paar technische Eckdaten ist noch wenig bekannt. Doch nun sind mutmaßlich weitere Infos durchgesickert – die neben dem Preis auch offenbaren könnten, dass die PS5-Enthüllung bereits kurz bevorsteht…

Am 11. Februar wird auch Smartphone-Hersteller Samsung das Galaxy S 20 sowie das Galaxy Z Flip enthüllen, knapp zwei Wochen vor der Technikmesse MWC, auf der auch viele andere Gadgets vorgestellt werden. Der Leak lässt erahnen, dass der Höhepunkt des Events jedoch die PlayStation 5 werden könnte. Wie das Magazin „TechTastic“ berichtet, wurde in einem Forum unlängst eine Menge unbestätigter Informationen zur PS5 enthüllt, die alle um den 5. Februar kreisen.

Bereits am 5. Februar 2020 soll demnach eine Playstation Konferenz in der Sony Hall in New York abgehalten werden. Im Foren-Leak heißt es:

„Es werden das Konsolendesign, der Controller, die UI/der Home-Bildschirm, bestimmte Funktionen, Konsolenspezifikationen, Talk von Dritten/Indie-Publishern sowie Ankündigungen für PS5-Exklusivprodukte gezeigt. Schlagworte für die Funktionen der Konsole sind unter anderem ‚wenige bis keine Ladezeiten‘, ‚blitzschnelle Downloads‘, ‚immersive Steuerung‘, ‚modulare Installationen für Spiele, Download von allem Möglichen‘, ‚Laufwerk inklusive‘ und ‚Download der Spiele, oder Streaming der Spiele als Option‘.“

Der neue Slogan soll „It’s time to play” lauten. Den Informationen zufolge soll die PS5 bereits im Oktober 2020 weltweit auf den Markt drängen, „für einen Preis von 499 Dollar, 499 britischen Pfund, 499 Euro bzw. 54.999 Yen“. Es soll lediglich eine Version erscheinen und 2020 noch nicht mit einer Pro-Variante zu rechnen sein. Die Basis-PS5 soll von den Leistungsdaten dabei mit der kürzlich enthüllten Xbox Series X mitziehen können.

Interessant, denn das Microsoft-Flaggschiff soll bekanntlich und gesichert knapp 100 Dollar mehr kosten.

Der Grafikprozessor der Playstation 5 soll demnach eine Leistung von zehn Teraflops bringen, während es die günstigere der Xbox-Varianten laut dem Leak nur auf vier Teraflops bringen wird. Sony will laut den Gerüchten zudem den Spiele-Streaming-Dienst „PlayStation Now“ in den Mittelpunkt der Playstation-5-Erfahrung stellen: Jeder PS5 liegt demnach ein 3-Monats-Probeabo bei.

Per Remote Play sollen so Playstation-5-Titel auch auf Smartphone, Tablet und PC genossen werden.

Zentrales Mega-Feature

Das größte Feature der PS5 wird laut den Aussagen des mutmaßlichen Brancheninsiders die volle Abwärtskompatibilität zu sämtlichen vorherigen Playstation-Versionen und zur PSP werden. PS4-Spieler sollen mühelos sämtliche gespeicherten Spielstände von Download-Titeln auf die neue Konsole transferieren können.

Mit diesem Feature, sämtliche Sony-Geräte emulieren zu können, soll die PS5 zur „ultimativen Playstation“ mutieren. Auch sämtliches Zubehör der PlayStation 4 soll kompatibel bleiben. Um das Ganze zu krönen: Laut dem vermeintlichen Insider wird die Vorbestellung für die PlayStation 5 in ausgewählten Weltregionen direkt nach dem Event am 5. Februar beginnen.

All dies sind nur Gerüchte, doch sollte nur die Hälfte davon wirklich zutreffen, wird Sony Zocker dieses Jahr sehr, sehr glücklich machen. Auf eine Bestätigung dieses Leaks müssen wir wohl nicht mehr lange warten – denn für ein solches Presse-Event am 5. Februar müssten erfahrungsgemäß schon bald Einladungen an Journalisten herausgehen.

Quelle: bgr.com