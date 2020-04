Dual Sense: Subhead: Neuer Controller der PlayStation 5 enthüllt – Sony hat aus heiterem Himmel und zur Freude der PlayStation-Fans den neuen Controller der kommenden PlayStation 5 enthüllt. „DualSense“ nennt sich der neue kabellose Controller und bricht mit einigen Design-Traditionen seiner Vorgänger. Der neue Controller steht Spielentwicklern ab jetzt für ihre Projekte zur Verfügung, wir Normalsterblichen müssen uns aber noch bis Weihnachten gedulden, erst dann soll die PlayStation 5 auf den Markt drängen.

Der DualSense soll den PlayStation-5-Spielern jede Menge neue Funktionen bieten, jedoch auch auf den Stärken des Dual-Shock-4-Controllers der PS4 aufbauen, eine Share-Funktion, das Touchpad und ähnliche ältere Features bleiben – wenn auch in neuartiger Form – erhalten. Taufrisch ist hingegen – neben der eindeutig veränderten optischen Form – das „haptische Feedback“, das die Empfindungen der Spielerhände steigert und die Finger der Zocker so stärker ins Geschehen einbindet.

Etwa durch haptische Vibration und Tasten, die „gegenhalten“, sodass man etwa bei einem Rallye-Spiel spürt, wie man durch Schlamm oder über Schotter fährt

Die L2- und R2-Tasten erhalten „adaptive Trigger“, die es einem durch den genannten Widerstand ermöglichen, zu fühlen, wie fest ein Bogen in einem Rollenspiel oder Ähnliches gespannt ist. Ein besonderer Kritikpunkt der PS4-Ära wurde von den Sony-Designern ebenfalls in Angriff genommen: die Akkulaufzeit.

Die „Share-Taste“ musste der „Create-Taste“ weichen, mit der Spieler „epische Gameplay-Inhalte erstellen“ und sie „mit der Welt teilen“ können, wie es im offiziellen PlayStation Blog heißt. Sony will dazu später mehr offenbaren. DerDualSense der PlayStation 5 verfügt zudem nun neben den Lautsprechern auch über integrierte Mikrofone, um kurze Unterhaltungen ohne Headset führen zu können.

Die Optik ist nun von Anfang an zweifarbig, die Lichtleiste des PS4-Controllers verschwunden und durch zwei leuchtende Mikroleisten seitlich des Touchpads ersetzt worden. Es wurde hart an der Ergonomie des Designs gearbeitet, wie es auf dem Blog heißt, hunderte Controller-Varianten erstellt und mit unterschiedlichen Handgrößen an der perfekten Handhabung gefeilt. Das Ergebnis soll mit dem DualSense ein Controller sein, der sich in den Händen kleiner und leichter anfühlt, als er aussieht.

MANN.TV ist schon mächtig gespannt auf das Teil – und die PS5 im Allgemeinen – und hält euch natürlich auf dem Laufenden.

Quelle: blog.de.playstation.com