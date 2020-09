Sollte jemand von euch nach der ersten Vorbestellerrunde noch keine PlayStation 5 ergattert haben, habt ihr jetzt die zweite Gelegenheit dazu. Denn heute am 25. September 2020 geht es in die zweite Vorbesteller-Phase. Sony hatte bereits angekündigt, dass man das Kontingent an PS5-Konsolen für den Vorverkauf aufstocken wolle. Heute habt ihr also erneut die Gelegenheit, euch vorzeitig die Next-Gen-Konsole zu sichern.

Zu den Händlern, die die PlayStation 5 anbieten, gehören neben dem Online-Versandhändler Otto auch Saturn sowie Media Markt. Otto hatte bereits in einem Tweet angekündigt, dass man die Konsle am Vormittag in den Verkauf bringen werde. Also haltet die Augen auf und drückt fleißig die F5-Taste. Sowohl Saturn als auch Media Markt bringen ebenfalls am Vormittag die PS5 noch mal in den Verkauf. Wie groß deren Kontingent ist, weiß man allerdings nicht.

Man wird also sehr wahrscheinlich wieder richtig schnell sein müssen, um in der zweiten Vorbesteller-Phase Sonys kommendes Zugpferd zu bekommen. Es ist allerdings noch nicht klar, ob andere Händler wie zum Beispiel Amazon oder andere Shop-Seiten am heutigen Freitag die PS5 noch mal anbieten werden. Von daher sucht das Internet ab, vielleicht gehört ihr dann zu den Glücklichen, die sich die PlayStation 5 vor dem offiziellen Verkaufsstart am 12. November 2020 sichern.

Wir wünschen euch viel Glück!

Nachfolgend geht’s direkt auf die Vorbesteller-Seiten von:

Otto

Media Markt

Saturn

Quelle: pcgames.de