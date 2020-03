PlayStation 4: Bei Aldi bald zum Spitzen-Preis – Wer dieser Tage auf der Suche nach einer Videospielkonsole für sich und seine Familie ist, wird mit Infos zur kommenden Playstation 5 oder Xbox Series X förmlich erschlagen. Wer eine günstige Alternative zu den erst im Winter anrückenden Geräten sucht, die noch dazu bereits mit hunderten Spielekrachern zu günstigen Preisen aufwartet und einige der besten Exklusivtitel dieser Videospiel-Generation in petto hat, ist mit der PlayStation 4 gut beraten. Die PS4 bietet der Discounter Aldi in Kürze nämlich zum Kampfpreis an.

Bereits im November 2019 hatte das Unternehmen mit einer ähnlichen Aktion bei seinen Kunden für Furore gesorgt. Ab dem 26. März wird es wieder soweit sein, dann hat Aldi die PlayStation 4 in der schmalen Slim-Variante mit 500 Gigabyte internem Speicher und zwei Dualshock-4-Controllern im Angebot. Der Preis: mit 199 Euro weit vorne. Im Online-Shop von Aldi wird es die Version wohl nicht geben, wer eine will, wird die begehrten Konsolen im Markt kaufen müssen.

Günstiger werdet ihr eine PlayStation 4 Slim mit zweitem Controller wohl nirgends erhalten

Die Konsole ist zwar nicht so stark wie die teurere PS4 Pro, doch wer einfach nur eine gut bestückte Spiele-Plattform für sich und seine Familie sucht, ohne auf optimale Grafik im Konsolensektor Wert zu legen, ist mit der Slim gut bedient. Denn auch die liefert Full-HD-Optik inklusive HDR-Kontrasten, einen entsprechenden Fernseher vorausgesetzt.

Spiele für die PlayStation 4 gibt es in der „Pyramide“ und bei ähnlichen preisreduzierten Angeboten teilweise schon ab 15 bis 25 Euro oder bei entsprechenden Sales im Playstation Store zum Herunterladen – und es sind exklusive Klassiker wie „The Last of Us“ oder „God of War“ ebenso dabei wie Multi-Plattform-Granaten wie „Resident Evil 7“.

