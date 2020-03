Autor: Erik Rössler

Konsoleros dieser Welt, es wird Zeit für Gaming-Nostalgie. Genauer gesagt gehen wir zurück ins Jahr 2000 zur PlayStation 2. Zu jener Spielkonsole aus dem Hause Sony, die bis heute tief im Herzen der Gamer einen Platz hat. Mit rund 158 Millionen verkauften Einheiten zählt die PS2 immer noch zu den meistverkauften Konsolen aller Zeiten. Was herrschte damals wie heute für ein schier unglaublicher Hype um dieses Stück Entertainment-Technik.

Gerade, weil die PlayStation 2 so viele Spieleklassiker, Kult-Games und Meisterwerke hervorbrachte. Das Portfolio der PS2-Spiele ist lang, sehr lang. Und doch haben sich aus dieser Masse einige echte Perlen herauskristallisiert, die heute zu den besten Spielen aller Zeiten zählen. Unzählige Fans spielen deshalb heute noch gerne auf der altehrwürdigen PS2 oder genießen auf den Nachfolgemodellen PS3 und PS4 die remasterten Versionen alter Spiele-Hits.

Wir haben uns durch unser PS2-Game-Archiv gewühlt und präsentieren euch die 20 besten PS2 Spiele aller Zeiten. Auf die Plätze, Nostalgie-Modus an und los…

20. Guitar Hero (2005)

Der Startschuss einer überaus erfolgreichen Musikspielreihe, der unzählige Wohnzimmer in wilde Partyräumer verwandelte. Hier avancierte jeder Gamer zum Rockstar, wenn auf den Gitarren-Controllern bekannte Hits nachgespielt wurden. Das Klickern und Klackern donnert heute noch im Ohr.

19. Tony Hawk's Pro Skater 3 (2001)

Coole Mucke, atemberaubende Tricks und vor allem ohne Ende Spielspaß. Ein Game, das die Kultreihe noch mal so richtig prächtig präsentierte. Ein geiler Zeitfresser vor dem Herrn mit dem Suchtfaktor 10 – einfach ein unvergessener Spielhit für jeden Skateboard-Freak!

18. TimeSplitters 2 (2002)

Es ist eines dieser ganz speziellen Ego-Shooter, der vielen bis heute im Kopf hängengeblieben ist. Vor allem die bockschwere Kampagne und dieser überaus umfangreiche Arcade-Modus machten dieses Game zu einem echten PS2-Hit.

17. Devil May Cry (2001)

Teuflische Action mal 100! Ein Meisterwerk, das aus der PS2-Ära nicht wegzudenken ist. Hier trifft eine dämonisch spannende Story mit dem ikonischen Helden Dante auf ein teuflisch adrenalinhaltiges Gameplay-Erlebnis! Einfach teuflisch!

16. Medal of Honor: Frontline (2002)

Sie gehören zu den besten Kriegs-Shootern unserer Zeit, die Spiele der „Medal of Honor“-Reihe. Überaus beliebt und unvergessen: „Frontline“, wo der Spieler einmal mehr als Lieutenant Jimmy Patterson inmitten des Zweiten Weltkriegs gegen Nazideutschland kämpft.

15. ICO (2002)

Mit diesem Abenteuerspiel haben wir es nur einer der besagten Game-Perlen der PlayStation 2 zu tun. Ein Spiel, das einen neuen Standard in Bezug auf mystische Actionabenteuer mit seiner einmaligen Atmosphäre und der ausgereiften sowie atemberaubenden Geschichte setzte.

14. Resident Evil 4 (2005)

Ja, was wäre so ein Ranking ohne einen der weltweit gefeierten Resident-Evil-Teile. Der vierte Teil verzückte Gamer mit bestem Survival Horror in einem mitreißenden, düsteren Action-Adventure. Für viele Fans und Kritiker bis heute der beste Teil – und das trotz der starken Umgestaltung der Serie.

13. God of War (2006)

Die Geburt der Spielfigur Kratos, die zu einer Ikone der PlayStation wurde. Das in einem echten Meisterwerk, das bis heute mit den Nachfolgern begeistert. Der erste Teil hatte indes einfach alles, ein antikes Szenario, eine düster-morbide Stimmung, Action, Rätsel, geiles Kampfsystem und sogar ein, ähm, Sex-Minispiel!

12. Soul Calibur 2 (2002)

Ohne Frage eines der beliebtesten Kampfspiele der PS2. Besonders das herrlich temporeiche und unkomplizierte Kampfsystem überzeugte, sobald man Schwerter und andere Waffen zog. Fun Fact: Es gab je nach Konsolenversion einen Extrahelden – Link (GameCube), Spawn (Xbox) sowie auf der PlayStation 2 Tekkens Heihachi Mishima.

11. Prince of Persia: The Sands of Time (2003)

Erinnert ihr euch noch an „Prince of Persia 3D“? Ja, schlimm oder? Das war nichts, dafür konnte aber „The Sands of Time“ als modernes Action-Adventure überzeugen. Für etliche Fans ist es der beste Teil der Trilogie rund um den persischen Prinzen.

10. Max Payne (2002)

Unvergessen und deshalb auch in unserer Top 10, dieser spielerische Neo-Noir-Thriller, den uns damals Take 2 Interactive spendierte. Ein düster, dreckiger und spannender Third-Person-Shooter, dessen englischsprachige Originalversion seinerzeit indiziert wurde. Ohne Frage, Max Payne zählt bis heute zu den extravagantesten Spielerlebnissen der PS2!

09. Burnout 3: Takedown (2004)

Feuer frei und Vollgas-Action. Das war auch das Motto im dritten Teil der gefeierten Krawumm-Rennreihe. Auf der PS2 eroberte dabei Teil 3 den Arcade-Rennspiel-Thron im Sturm, mit höllischen Geschwindigkeiten und vor allem atemberaubenden Stunts und gewaltigen Crash-Sequenzen.

08. Tekken 5 (2005)

Die „Tekken“-Fight-Reihe ist aus der Spielgeschichte der Beat 'em Ups nicht wegzudenken. Insbesondere der fünfte Teil nicht, bei dem sich Couch-Kämpfer gegenseitig virtuell kräftig auf die Mappe hauten. Es war zugleich das letzte „Tekken“-Game auf der PS2, bevor es auf der PlayStation 3 weiterging.

07. Grand Theft Auto: San Andreas (2004)

Mit Carl „CJ“ Johnson bei seiner Rückkehr in die Heimat seine Familie zu retten und nebenbei die Straßen von San Andreas unter Kontrolle zu bekommen – da werden Erinnerungen wach. An ein einzigartiges, episches Open World-Erlebnis, das Spielgeschichte geschrieben hat!

06. Shadow of the Colossus (2006)

Vor mittlerweile 14 Jahren sorgte dieses Meisterwerk für überschwängliche Freude unter Gamern und kristallisierte sich schnell zu einem Meilenstein der Videospielgeschichte heraus. Ein echtes Must-Play für alle PlayStation-Zocker, die ein ganz extravagantes, leidenschaftliches, emotionales Abenteuer erleben wollen!

05. Silent Hill 2 (2001)

Der zweite Akt, mit seiner intelligenten und verzwickten Story, steht weit vorne, wenn es um zünftigen Survival-Horror geht. Das Game mit seiner derben Horroratmosphäre im dichten Nebel und der Dunkelheit sorgte auf der PS2 für reichlich Gänsehaut. Außerdem wurde mit dem mysteriösen „Pyramid Head“ eines der bizarrsten Monster der Videospielhistorie eingeführt!

04. Metal Gear Solid 3: Snake Eater (2004)

1999 wurde mit „Metal Gear Solid“ von Schöpfer Hideo Kojima ein wahrer Siegeszug im Stealth-Franchise ausgelöst. Auch auf der PS2 ging der Erfolg weiter und so wurde nicht verwunderlich auch der dritte Teil zum Megaseller und zählt zu den beliebtesten Spielen dieser Konsolengeneration.

03. Gran Turismo 4 (2004)

Einsteigen und Gas geben, hieß es auch im vierten Teil dieser einmaligen Rennsportsimulation, in der es unter anderem über den Nürburgring ging. PS-Fans erfreuten sich an der überragenden Fortsetzung des Franchises, vollgepackt mit authentischen Rennstrecken, Originalwagen und einem tollen Mehrspielermodus.

02. God of War II (2007)

Nachdem Teil eins den Weg zum Kultspiel ebnete, meißelte der Nachfolger dies in Stein. Verkaufte sich die Rückkehr von Kratos doch weit mehr als über 4,2 Millionen Mal und stürmt zu Recht auf unseren zweiten Platz. Ein Action-Adventure nach Maß, wenn Kratos zusammen mit den Titanen an den Göttern Rache nimmt.

01. Grand Theft Auto: Vice City (2002)

Die GTA-Reihe an sich gehört mit zu den besten im Game-Kosmos. Insbesondere „Vice City“ hat mit mehr als zehn Millionen verkauften Exemplaren bei den Fans einen Stein im Brett. Da werden Erinnerungen wach, wenn man als Tommy Vercetti in die bunten 80er des Großstadt-Molochs zwischen Meer und Morast, zwischen Glamour und Ghetto springt. Gold!