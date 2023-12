Pioneers of Pagonia - Angespielt: Herrlich wuselige Aufbau-Strategie: In den vergangenen Jahrzehnten hat sich ein Game-Genre Millionen von Fans angelacht, die sich seither Tage und Nächte um die Ohren geschlagen haben. Die Rede ist von Aufbaustrategiespielen wie „SimCity“, „Anno“ oder „Die Siedler“. Insbesondere beim letztgenannten Titel warten Fans seit Jahren auf einen Nachfolger und vor allem auf eine Rückkehr zu den Wurzeln. Nun dürfen sich alle Freundinnen und Freunde der Aufbaustrategie auf einen potenziellen Genrekracher freuen.

Denn „Siedler“-Erfinder Volker Wertich will es noch mal wissen und feiert mit dem preisgekrönten deutschen Indie-Studio Envision Entertainment ein großes Comeback der Aufbaustrategie mit dem vielversprechenden „Pioneers of Pagonia“. Wir haben uns in die Early-Access-Version gestürzt und verraten euch, ob „Pioneers of Pagonia“ das nächste große Ding unter den Aufbaustrategiespielen werden kann.

Darum geht’s:

Ganz im Stile der klassischen Aufbaustrategie geht es in „Pioneers of Pagonia“ um den Aufbau einer Siedlung, das Entdecken und Erforschen. Im Spiel geht es hinein in eine mittelalterliche Fantasy-Welt. Dort legt ein Schiff an der titelgebenden Insel an und eine Horde wuseliger Siedler geht von Bord. Nun heißt es das dortige Land zu erschließen und ein Dorf aufzubauen. Doch neben dem Bau von Gebäuden und Produktionsketten, drohen in dieser wunderschön stimmig-bunten Spielwelt auch Gefahren, wie Banditen, Geister oder Werwölfe, die unsere Siedler bedrohen.

Bevor das Spiel startet darf man unter verschiedenen Insel-Karten wählen, die wiederum unterschiedliche Schwierigkeitsgrade besitzen. So findet jeder, vom Aufbaustrategie-Neuling bis hin zum Genrekenner, die perfekte Herausforderung. Während man in der „einfachsten“ Karte ganz in Ruhe sein Dorf bauen und weiterentwickeln kann, bekommt man es auf anderen Inselkarten mit Feinden und anderen Fraktionen zu tun. Alternativ kann man sich aber auch seine ganz eigene Karte erstellen.

Das ist gut/Das ist schlecht:

„Pioneers of Pagonia“ erweist sich als ein herrlich wuseliges Aufbaustrategiespiel, das den Geist klassischer „Siedler“-Spiele vollends einfängt aber gleichzeitig auch frische Elemente hinzufügt. Die Spielerinnen und Spieler beginnen mit dem Beschaffen grundlegender Ressourcen wie Holz, Stein und Nahrung. Man baut die ersten Gebäude, wobei man darauf achten muss, jedes Gebäudes mit Straßen zu verbinden.

Die Komplexität von „Pioneers of Pagonia“ liegt indes in den zahlreichen verflochtenen Produktionsketten die man errichten muss. Dies wiederum erfordert strategisches Denken und Planung. Hierfür stehen rund 50 Gebäudetypen zur Auswahl. Die Kombination aus allem generiert ein forderndes aber auch spannendes, komplexes Wirtschaftssystem. Zudem kann man mit anderen Dörfern interagieren, indem man für andere Fraktionen Aufgaben erfüllen und dadurch Sympathie gewinnt.

Zu allem gibt es auch einen Kampfmodus, denn es warten nicht nur Freunde auf der Insel. Die Kämpfe sind dabei aber nur auf das Wesentliche reduziert, was das System recht einfach dastehen lässt im Vergleich zur Komplexität des restlichen Spiels. Der militärische Aspekt des Spiels betont übrigens den Schutz der eigenen Siedlung, anstatt den Fokus auf den Kampf gegen andere Völker zu legen. Diese Herangehensweise verleiht dem Spiel dadurch einen einzigartigen Charakter.

Denn viel wichtiger ist es, taktisch klug zu handeln, um seine Grenzen zu erweitern und das eigene Dorf zu schützen. Was bei allem besonders ins Auge sticht, ist diese wunderschöne Welt von Pagonia. Sie ist bunt und detailliert gestaltet und wenn all die unterschiedlichen Siedler so über den Bildschirm wuseln, geht jedem Fan das Herz auf. Generell ist die Detailtiefe der Spielwelt beeindruckend inklusive all den Animationen für jede kleine Aktion, die die Pioniere ausführen.

Obwohl das Game bereits in der Early-Access-Version überaus beeindruckt, gibt es natürlich noch Bereiche, die Verbesserungspotenzial besitzen. Dazu zählen unter anderem das User-Interface, Missionsbeschreibungen und das Kampfsystem. Auch fehlt ein Tutorial, das Neueinsteiger an die Hand nimmt, was den Einstieg in das komplexe Spielprinzip etwas erschwert. Aber das sind alles Dinge, an denen man sicherlich arbeiten wird. Schließlich hat man hat man bis zum finalen Release 2024 einige umfangreiche Updates geplant.

Ausblick:

Insgesamt zeigt „Pioneers of Pagonia“ bereits in seiner Early-Access-Version ein immenses Potenzial, ein wahrer Genre-Hit zu werden. Es erfindet dabei das Rad der Aufbaustrategiespiele zwar nicht neu. Aber das muss es auch gar nicht. So kombiniert man klassische Spielmechaniken mit neuen Ideen, wobei insbesondere der Wuselfaktor sowie die detailreiche Präsentation hervorstechen. Trotz kleinerer Probleme können Fans von Aufbaustrategiespielen schon jetzt einen Blick riskieren, da das Spiel bereits ein rundes und überzeugendes Spielerlebnis bietet.

„Pioneers of Pagonia“ (PC) Early-Access-Version ab sofort HIER bei Steam erhältlich