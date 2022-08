PGA TOUR 2K23: Trailer und Release-Termin veröffentlicht – Alle Golf-Fans, die dem virtuellen Sport frönen, können sich mit „PGA TOUR 2K23“ auf den nächsten Ableger der beliebten Golfsimulation-Videospielreihe für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und PlayStation 5 freuen. So haben 2k nun den Release-Termin bekanntgeben.

Demnach erscheinen sowohl die „PGA TOUR 2K23 Deluxe Edition“ als auch die „PGA TOUR 2K23 Tiger Woods Edition“ am 11. Oktober 2022. Drei Tage später, am 14. Oktober, erscheint dann auch die „PGA TOUR 2K23 Standard Edition“. In „PGA TOUR 2K23“ steht die Gold-Ikone Tiger Woods nicht nur auf dem Cover, sondern ist auch als spielbarer Profi im Spiel enthalten. Darüber hinaus hat Tiger Woods als Executive Director das Spielentwickler-Team unterstützt.

Das Who is Who der Golf-Szene und viele neue Features

Tiger Woods: „Es ist toll, wieder auf dem Cover eines Videospiels zu sein, und die Rolle als Executive Director schafft eine wirklich einzigartige Gelegenheit. […] 2K ist der perfekte Partner für mich und ich freue mich darauf, die Spielreihe und die Golfkultur auch jenseits meines Spiels bei der PGA TOUR weiter zu beeinflussen.“

Neben Tiger Woods stehen in „PGA TOUR 2K23“ 14 weibliche und männliche Profis zur Auswahl. Zu ihnen zählen unter anderen Justin Thomas, Lexi Thompson, Tony Finau, Lydia Ko, Collin Morikawa, Will Zalatoris oder Brooke Henderson. Mit seinem Profi kann man dann in der Exhibition, im Multiplayer oder während des Divot Derby das Grün betreten, um sich eine Top-Platzierung zu holen.

Wer den Modus PGA TOUR MyCAREER wählt, spielt um nichts Geringeres als den FedExCup. In „PGA TOUR 2K2“ stehen euch zum Release 20 lizenzierte Kurse zur Auswahl. Neu dabei sind unter anderem der South Course des Wilmington Country Club, The Renaissance Club sowie St. George’s Golf and Country Club. Diese und viele weitere neue Features treiben auch „PGA TOUR 2K23“ einmal mehr an die Spitze der Golfsimulationen.

Einen guten Einblick bekommt ihr derweil mit dem neuen Trailer zu „PGA TOUR 2K23“.