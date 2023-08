Overwatch 2: Kooperation mit Wrestling-Star John Cena – Das Online-Multiplayer-Spiel "Overwatch 2" steht vor einer bedeutenden Erweiterung, bekannt als "Overwatch 2: Invasion", die am 10. August um 21 Uhr veröffentlicht wird. In den letzten beiden Wochen gab es eine spannende Werbeaktion, bei der das mysteriöse Kapuzenpulli tragende Individuum "Enigma" die Kanäle von Twitch-Streamern wie Shroud, Kyedae und Scump gehackt hat. Die Ereignisse haben in der Community Spekulationen und Aufregung ausgelöst und schließlich zur Enthüllung von "Enigma" geführt.

Enthüllung von "Enigma" und neue Inhalte für "Overwatch 2"

"Enigma" hat sich als internationaler Superstar John Cena herausgestellt, der die Streamer aufgefordert hat, Informationen über die bevorstehende Bedrohung durch die Invasion von Null Sector und einen neuen Trailer für "Overwatch 2: Invasion" weiterzugeben. Mit verzerrter Stimme hat "Enigma" vor der Bedrohung durch Null Sector gewarnt, die am 10. August in "Overwatch 2" beginnt.

John Cena äußerte sich zu der Erfahrung, indem er sagte: "Es hat Spaß gemacht, zu sehen, wie die Overwatch-Community über die Identität hinter 'Enigma' spekulierte. Manchmal eignet sich ein Gesicht, das man nicht sehen kann, am besten, um die Alarmglocken zu einer nahenden Bedrohung zu läuten."

Die Filmsequenz "Berufung" leitet am 10. August direkt zu den Story-Missionen von "Overwatch 2: Invasion" über. Sie erzählt die Geschichte der ehemaligen Overwatch-Agentin Vivian "Sojourn" Chase in Toronto, seit Winston einen Ruf an das verstreute Overwatch-Team absetzte und Null Sector Paris angriff.

Details zu "Overwatch 2: Invasion"

"Overwatch 2: Invasion" wird drei neue Story-Missionen enthalten, in denen die Spieler Angriffe von Null Sector in Rio, Toronto und Göteborg abwehren müssen. Die kommende Saison bietet darüber hinaus einen neuen PvP-Spielmodus, eine neue Unterstützungsheldin und vieles mehr.

Bis zur Veröffentlichung von "Overwatch 2: Invasion" können Spieler und Zuschauer weitere Neuigkeiten von John Cena als "Enigma" erwarten, einschließlich Informationen zur aktiven Teilnahme am Event.

Die kreative Marketingkampagne rund um "Enigma" und die bevorstehende Einführung neuer Inhalte haben das Interesse an "Overwatch 2" neu entfacht. Mit neuen Story-Missionen und Spielmodi wird die Invasion von Null Sector zweifellos sowohl neue als auch bestehende Fans des "Overwatch"-Franchise ansprechen.