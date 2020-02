Autor: Bernhard Trecksel

Outriders PS5-Trailer: Wer sich auch nur ansatzweise für Shooter mit Koop-Einschlag begeistern kann, sollte den kommenden potentiellen Kracher „Outriders“ im Blick behalten. Der Weltöffentlichkeit erstmalig 2019 auf der Videospielmesse E3 vorgestellt, ist nun zum Spiel „Outriders“ ein neuer Trailer erschienen. Diesen könnt ihr euch im Anschluss zu Gemüte führen. Viel Vergnügen.

Ersonnen wurde „Outriders“ vom Entwicklerstudio People can Fly, das eine Zeitlang zu Epic Games („Gears of War“, „Fortnite“) gehörte. Unter anderem ersonnen People can Fly auch das Shooter-Highlight „Bulletstorm“, hier sind also Leute am Werk, die etwas von gutem Shooter-Handwerk verstehen. Das sehen wir auch bei diesem Trailer zur PS4-/PS5-Version, der actionreich Lust auf mehr macht und die Handschrift des Studios trägt.

In der Handlung von „Outriders“ kreiert ihr euch euren eigenen Outrider genannten Krieger, der in einem finsteren SciFi-Universum auf dem von Grabenkriegen gezeichneten Planeten Enoch nicht nur einen Ort namens „Die Erste Stadt“, sondern auch Wälder, Berge und Wüsten auf der Suche nach einem geheimnisvollen Signal durchquert. Das packende Gunplay anderer People-can-Fly-Spiele soll dabei auf gewaltige Kräfte stoßen, die ihr gemeinschaftlich entfesseln könnt.

Zudem will der Koop-Shooter euch durch machtvolle Ausrüstungs-Sets und abgefahrene, barbarische Waffen aus Knochen und Federn fesseln. Ob das gelingt, erleben wir spätestens Weihnachten 2020, wenn „Outriders“ für Xbox One, Windows PC, PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox Series X erscheint.