Autor: Erik Rössler

Es ist gar nicht mehr so lange hin, bis „Nioh 2“ erscheint und sich die Spieler in den Nachfolger des knüppelharten Action-RPGs stürzen dürfen. Um euch weiter auf das Game einzustimmen, hat Koei Tecmo jetzt den Story Trailer veröffentlicht, der euch mit Hintergründen zur Geschichte versorgt. Außerdem wurden die DLC-Inhalte bekanntgegeben. „Nioh 2“ schickt eure Helden ins Jahr 1555 nach Japan. Genauer gesagt in die Zeit der Sengoku, wo die verschiedenen Reiche im Zwist liegen.

Schier nie endende Schlachten haben das einst friedliche Land entzweit und ins Chaos gestürzt. Die Bevölkerung wird zudem von den finsteren Gestalten der japanischen Mythologie terrorisiert – den zwielichtigen Dämonenwesen der Yokai. Es ist ein Szenario, das den Spieler auf ein gefährliches Abenteuer schickt. Euren Helden, eure Heldin, dürft ihr selbst erstellen. Als Söldner bekommt ihr die Mission, die Yokai in der Provinz Mino zu jagen.

Euer Held hütet derweil ein düsteres Geheimnis. Er ist nämlich ein Dämonenjäger – ein Mischwesen mit menschlichem sowie Yokai-Blut. Ein echter Antiheld, der keinen Platz in der Gesellschaft hat. Allein macht ihr euch also auf, das Land zu retten. „Nioh 2“ wird am 13. März 2020 exklusiv für die PlayStation 4 erscheinen. Nach der Veröffentlichung kommen drei großen Erweiterungen auf euch zu. Die drei geplanten DLCs sollen weitere Storylines bringen, die vor den Ereignissen des zweiten Teils angesiedelt sind.

Außerdem soll jedes der drei Inhaltspakete vier bis zehn Stunden Spielzeit mitbringen. Zusätzlich erwarten euch neue Haupt- und Nebenmissionen, weitere Herausforderungen, Waffen, Kampffähigkeiten sowie weitere Charaktere. Alle DLCs sind Bestandteil des Season Pass, der wiederum beim Kauf der Digital Deluxe Edition bereits enthalten sein wird.