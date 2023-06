Nintendo Switch 2: Hersteller äußert sich zur Nachfolger-Konsole – Sechs Jahre hat die Switch nun schon auf dem Buckel, hat Revisionen, eine reine Handheld- und eine OLED-Variante erhalten. Das Kästchen mag betagt sein, erfreut sich bei den Fans aber ungebrochener Beliebtheit, solange Hits wie „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ technisch viel potentere Konsolen und Monster von Gaming-PCs durch reinen Spielspaß deklassieren. Dennoch wartet die Welt auf den Nachfolger, die Switch 2. Nun brach Nintendo das Schweigen.

Gerüchte über einen möglichen Nachfolger zur Nintendo-Konsole machen schon seit Jahren die Runde – eine Debatte tobt zwischen den Fans, ob Nintendo den üblichen Weg des Unternehmens beschreiten wird, oder neue Pfade einschlägt. Normalerweise bringt Nintendo, von wenigen Ausnahmen einmal abgesehen, stets gänzlich neue Systeme auf den Markt, die teils durch andere, innovative Steuerungen oder technische Gadgets überzeugen, die oft zur Vorgängerkonsole inkompatibel sind.

Jedes Konsole steht also für sich. Aber:

Viele Fans sind von der Switch so begeistert, dass sie lediglich eine „Switch 2“ wollen, Nintendo für sie den Weg von Playstation und Xbox mit Seriennummern wie bei den anderen Konsolen oder etwa Smartphones beschreiten soll. „Einfach eine stärkere Switch“, sozusagen. Dabei ist die erste Switch noch nicht am Ende, auch in diesem Jahr stehen wieder mehrere Highlights an, welche der Hersteller auf der hauseigenen Videokonferenz „Nintendo Direct“ zeigte.

Zuletzt enthüllte man dort gleich mehrere kommende Super-Mario-Spiele, darunter „Super Mario Bros. Wonder“, „Super Mario RPG“-Remake oder „WarioWare: Move it“, außerdem ein weiterer Titel zur stärksten und einträglichsten Medienmarke der Welt: Pokémon. Mit „Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück“ kommt auch hier ein neuer Titel. Hinzu gesellt sich „Pikmin 4“. Allesamt Spiele, die sich wie geschnitten Brot verkaufen dürften und noch in diesem Jahr für die „alte“ Switch erscheinen.

Doch während einer Investorenkonferenz überraschende Worte:

Wie „PC Games“ berichtet, äußerte sich Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa kürzlich in einer Fragerunde zu einer Einzelheit eines potentiellen Switch-Nachfolgers. Dabei kam das Thema auf, dass eben auch die eingangs erwähnten Fans bewegt: Was geschieht bei einem Wechsel auf das kommende Produkt? Die Antwort des Direktors: Man wolle den Wechsel so unbeschwert wie möglich für die Spieler gestalten.

Eine besondere Rolle soll demnach dabei dem Nintendo-Account-System beikommen, welches derzeit 290 Millionen Konten weltweit umfasst. Dieser Account soll demnach aller Wahrscheinlichkeit nach wohl auch auf den nächsten Konsole zum Einsatz kommen – potenziell könnte dies auch sämtliche auf dem Konto registrierten Spiele aus dem eShop umfassen. Gleiches könnte dann auch für Mitgliedschaften bei Nintendo Switch Online gelten.

Wann der Nachfolger für die Nintendo Switch jedoch kommen und welche Form er letztlich annehmen wird, steht angesichts des Erfolgs der derzeitigen Hardware in den Sternen.

Nintendo schweigt dazu weiterhin beharrlich.

Quelle: pcgames.de