NHL 24: Neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht – EA SPORTS enthüllt in einem kürzlich veröffentlichten Gameplay-Trailer und Deep Dive bedeutende Updates für das kommende NHL 24. Neue Gameplay-Features wie die Exhaust Engine und das Goalie Fatigue System sollen für ein realistischeres Eishockey-Erlebnis sorgen. Das Vision Passing System und Physics-Based Contact fügen neue taktische Elemente hinzu, die das Spielerlebnis intensivieren.

NHL 24: Der Veröffentlichungstermin und spezielle Angebote

Das Spiel wird am 6. Oktober 2023 für verschiedene Plattformen, einschließlich PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One, veröffentlicht. Für diejenigen, die sich für die Vorbestellung der X-Factor Edition entscheiden, gibt es besondere Vorteile. Diese beinhalten drei Tage Early Access sowie Dual-Entitlement und weitere exklusive Inhalte.

Verbesserte Gameplay-Elemente für ein authentisches Eishockey-Erlebnis

In einem Deep Dive Trailer, der speziell für NHL 24 veröffentlicht wurde, präsentiert EA SPORTS zahlreiche Updates und Verbesserungen. Die Exhaust Engine, ein neues Feature, bietet zusammen mit dem Sustained Pressure System eine breitere Palette an Möglichkeiten, Tore zu erzielen. Darüber hinaus wird das Energielevel der Torhüter durch das neu eingeführte Goalie Fatigue System sichtbar gemacht, was eine weitere Ebene der Spieltiefe hinzufügt.

Um die taktischen Möglichkeiten für die Spieler zu erweitern, wurde das Vision Passing System integriert. Dieses wird durch Physics-Based Contact ergänzt, das die Interaktion zwischen den Spielern auf dem Eis realistischer gestaltet. Fans von Chel können sich durch den Deep-Dive-Trailer ein genaues Bild davon machen, wie sich NHL 24 anfühlt und welche neuen Elemente sie erwarten können.