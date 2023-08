Neuer Trailer zu "Alone in the Dark" erschienen

Ein neuer Teaser-Trailer für "Alone in the Dark" wurde veröffentlicht und bietet einen Blick auf die Schrecken, die die Spieler in dem kommenden Spiel erwartet. Das Video bietet einen Einblick in eine der beängstigenden Gestalten des Spiels: The Dark Man.

Eine gruselige Geschichte in der Neuinterpretation eines Klassikers

"Alone in the Dark" ist eine Neuinterpretation des klassischen Survival-Horrorspiels und eine Hommage an das Original. Die Spieler erleben eine gespenstische Geschichte aus der Perspektive einer von zwei Hauptfiguren: Edward Carnby oder Emily Hartwood. Das Spiel kombiniert psychologischen Horror mit Elementen des Southern Gothic. In der düsteren Umgebung von Derceto Manor kämpfen die Spieler gegen Monster, lösen Rätsel und entdecken die unheimliche Wahrheit, die sich hinter den Mauern des Anwesens verbirgt.

Die Geschichte spielt tief im Süden des Jahres 1920.

Emily Hartwoods Onkel ist verschwunden und gemeinsam mit dem Privatdetektiv Edward Carnby begibt sie sich auf die Suche nach ihm. Ihre Reise führt sie nach Derceto Manor, einer Heilanstalt, in der dunkle Kräfte lauern. Die Protagonisten treffen auf merkwürdige Bewohner, erleben albtraumhafte Szenarien und stehen gefährlichen Monstern gegenüber, während sie ein finsteres Komplott aufdecken. Zwischen Realität, Mysterium und Wahnsinn erwartet die Spieler ein Abenteuer, das ihre Grundüberzeugungen in Frage stellt. Wer kann man noch vertrauen, was kann man noch glauben und welchen Schritt sollte man als nächstes machen?

Das Spiel wird von Pieces Interactive in Schweden entwickelt und soll für PC, Xbox Series S/X und PlayStation5 erscheinen. Weitere Details zum Veröffentlichungstermin wurden noch nicht bekannt gegeben.