Neue PS5 von Sony enthüllt: Die Playstation 5 ist nun „slim“ – Konsolenbesitzer kennen das Prozedere schon länger, bei dem die Hersteller einige Jahre nach Erstveröffentlichung eines Systems eine etwas schlankere, verbesserte Version auf den Markt bringen. Nun hat Sony eine neue Playstation angekündigt. Dieses Slim-Modell der PS5 wurde nicht nur verkleinert, sondern liefert für die Digital Edition auch eine neue Funktion. Im Folgenden erfahrt ihr, was es damit auf sich hat.

Über den Playstation Blog und Trailer auf YouTube hat der Hersteller aus Japan seine neue Konsolen-Revision vorgestellt – Fans im Netz nennen das Ganze die „PS5 Slim“, Sony spricht weiter einfach von der Playstation 5. Sony gibt an, dass die neue Konsole um 30 Prozent verschlankt werden konnte – sie soll je nach Edition mit oder ohne Laufwerk entsprechend 24 beziehungsweise 18 Prozent leichter sein. Denn einmal mehr wird es zwei Varianten geben:

Einerseits mit Laufwerk und als „laufwerkslose“ Digital Edition

Doch genau hier liegt der Clou bei der neuen PS5: Denn so ganz stimmt es nicht mehr – dazu später Näheres. Deutlich leichter ist die PS5 ebenso geworden: Die Disk-Version konnte auf Diät gesetzt werden, ist nun mit 3,2 Kilo Gewicht deutliche 700 Gramm leichter als die aktuelle Version der PS5. Bei der digitalen Variante beträgt die Verschlankung sogar ganze 800 Gramm. Was die Technik im Inneren anbelangt, bleibt bei den beiden neuen Varianten fast alles beim Alten.

Der Speicher ist jedoch größer – die 825 Gigabyte Platz der ursprünglichen PS5 werden bei den neuen Varianten auf ein rundes Terabyte erhöht. Der Clou liegt aber in der neuen Digital: Denn wer sich diese Variante ohne Laufwerk kauft, muss trotzdem nicht darauf verzichten. Die neue PS5 Digital Edition kann nämlich mit einem separat erhältlichen Laufwerk erweitert werden, falls einem irgendwann doch der Sinn nach Spielen auf Disks stehen sollte.

Das Blu-Ray-Laufwerk lässt sich dabei einfach aufstecken und mit einem entsprechenden Schachtdeckel in Konsolenfarben versiegeln

Ab November wird die neue PS5 in den USA zu haben sein. In den darauffolgenden Monaten wird sie aller Wahrscheinlichkeit nach dann auch in anderen Ländern erscheinen. Es kann also gut sein, dass Nutzer im deutschsprachigen Raum noch bis 2024 Geduld beweisen müssen, ehe sie ihre schlankere PS5 ihr Eigen nennen können. An den Preisen hat sich laut einem Bericht bei „Netzwelt“ nichts getan: die Digital Edition schlägt demnach mit 449,99 Euro zu Buche.

Das Laufwerk für die eingangs erwähnte Nachrüstung kann für 119,99 Euro erworben werden. Die Variante mit fest verbautem Laufwerk kostet hingegen 549,99 Euro. Eine Halterung wird bei beiden Versionen mitgeliefert, welche es Nutzern erlaubt, die Konsole horizontal aufzustellen. Wer die Konsole vertikal platzieren möchte, muss eine separat erhältliche Halterung für 29,99 Euro nachkaufen. Sony zufolge stellt man die Produktion der bisherigen Playstation-5 Modelle ein.

Derzeit sind diese „älteren“ Varianten der PS5 hier und dort noch günstig zu bekommen, solltet ihr euch eine davon sichern wollen, dürfte aber Eile geboten sein.

Quelle: netzwelt.de