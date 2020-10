Need for Speed Hot Pursuit Remastered

Need for Speed Hot Pursuit Remastered: Erster Trailer zeigt packende Verfolgungsjagden – Gute Nachrichten für Fans von Gameplay mit hoher Oktanzahl und spannenden Verfolgungsjagden: Zum Ende der bisherigen Konsolengeneration meldet sich die „Need for Speed“-Reihe noch mal zurück und bringt uns einen lieben Bekannten in taufrischem Gewand zurück: „Need for Speed Hot Pursuit Remastered“ will Fans von konventionellem Rennsport den Herbst versüßen. Hier ist der erste Trailer.

„Need for Speed Hot Pursuit Remastered“ kommt mit einer schicken Grafiküberarbeitung und einem übergreifenden asynchronen Multiplayer-Modus daher. Dafür verantwortlich zeichnet das „Autolog“-Feature, das es euch erlaubt, euch nahtlos mit euren Freunden zu verbinden, zu vergleichen und miteinander zu messen. Angesichts einer angekündigten Switch-Version zum ersten Mal auch unterwegs.

Sämtliche Haupt-DLC, die seinerzeit für das Spiel ausgeliefert wurden, werden in „Need for Speed Hot Pursuit Remastered“ enthalten sein – das bedeutet sechs Stunden Spielspaß mehr mit 30 Herausforderungen. Somit bekommt ihr den für seine Zeit revolutionären Einstand der Entwickler von Criterion („Burnout“-Reihe) im „Need for Speed“-Universum mit sämtlichen Inhalten.

Liefert euch wilde Verfolgungsjagden mit Supersportwagen auf beiden Seiten des Gesetzes – entweder als flüchtige Verdächtige oder als Polizisten mit getunten Cop-Interceptors und taktischen Waffen. Sammelt Kopfgeld, schaltet neue Wagen, Waffen und Ausrüstung frei und vergleicht euch online miteinander – insbesondere, weil viele neue Erfolge in das Spiel implementiert wurden, dazu neue Wagenfarben und -folien.

Am 6. November dürft ihr bei „Need for Speed Hot Pursuit Remastered“ auf PlayStation 4, XBox One und dem PC wahlweise Verfolger oder Verfolgter sein, am 13. November erscheint der Titel dann auch erstmals für die Nintendo Switch.