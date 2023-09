NBA 2K24: Soundtrack feiert gleich zwei Jubiläen – In einer spannenden Ankündigung verriet 2K kürzlich Details zu ihrem NBA® 2K24 Soundtrack. Die diesjährige Auswahl steht im Zeichen zweier bedeutsamer Jubiläen: der 25-jährigen Geschichte der NBA 2K-Serie und dem 50. Geburtstag des Hip-Hop. Dieser Doppelanlass verleiht dem Soundtrack einen besonderen Charakter, der sowohl Hits aus der Vergangenheit als auch zeitgenössische Stücke umfasst.

Während der letzten Vierteljahrhunderts hat NBA 2K einen bedeutenden Einfluss auf die Verschmelzung von Basketball und Hip-Hop-Kultur genommen. Dadurch konnten Fans beider Sphären in den Genuss einer einzigartigen Kombination kommen. Durch Zusammenarbeiten mit namhaften GRAMMY-Preisträgern, darunter Jay-Z, Travis Scott und J. Cole, hat 2K eine neue Benchmark für Soundtracks in Videospielen gesetzt.

Vielfältige Musikauswahl prägt den NBA 2K24 Soundtrack

Die aktuelle Trackliste des NBA 2K24 Soundtracks spiegelt die Vielfalt und Tiefe des Hip-Hop-Genres wider. Zu den hervorzuhebenden Tracks gehören "Just Wanna Rock" von Lil Uzi Vert, "In Ha Mood" von Ice Spice, "Kobe Bryant" von Lil Wayne und "90 Proof" von Smino & J. Cole. Hinzu kommen viele andere bemerkenswerte Beiträge, die die Bandbreite des Genres widerspiegeln.

Für Fans des Spiels und der Musik gibt es jedoch noch mehr Grund zur Vorfreude. Die erste Saison des Soundtracks wird von Def Jam Recordings eröffnet und bringt klassische Hits wie "This DJ (feat. O.G.L.B.)" von Warren G sowie zeitgenössische Stücke wie "GOATED. (feat. Denzel Curry)" von Armani White. Es werden auch völlig neue Tracks präsentiert, darunter "My Time" von Haiti Babii und "Stand Out" von Jex Nwalor.

Abschließend ist zu bemerken, dass NBA 2K24 am 8. September auf verschiedenen Plattformen, einschließlich PlayStation® 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC, veröffentlicht wird.