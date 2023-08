NBA 2K24: Neue Features für "Meine Karriere" & die Stadt – K hat eine Welle von Neuerungen für das kommende Basketballspiel NBA 2K24 angekündigt. Besonders hervorgehoben wurden die Upgrades für den "Meine Karriere"-Modus und für die Spielumgebung, bekannt als die Stadt, auf den Konsolen der neuesten Generation, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Die "Meine Karriere"-Erfahrung: Ein Fokus auf Spielerentwicklung

Erick Boenisch, VP of NBA Development bei Visual Concepts, erklärte, dass der "Meine KARRIERE"-Modus jetzt stärker auf die tatsächliche Performance des Spielers auf dem Basketballfeld ausgerichtet ist. In dieser Modalität können Spieler wichtige Spiele oder "Key Games" auswählen, um sich auf spezielle Matchups und Meilenstein-Leistungen zu konzentrieren. Darüber hinaus beginnen Spieler als vielversprechende neue Talente und streben nach der Auszeichnung als Rookie of the Year, während sie sich auch mit der National Basketball Players Association (NBPA) treffen, um von CJ McCollum und Tamika Tremaglio zu lernen.

Die Stadt: Ein kulturelles Erlebnis mit Basketballflair

Die Stadt, eine beliebte Spielumgebung in NBA 2K, wurde in der New-Gen-Version für PlayStation 5 und Xbox Series X|S mit einem neuen Strandbereich ausgestattet. Spieler können durch die Straßen schlendern und neue Gebäude, Strandplätze und sogar einen speziellen "Kobe-Court" entdecken. Es gibt auch eine Streetball-Nebenquest mit eigenem Aufstiegssystem und der Möglichkeit, besondere Boni, bekannt als Takeover-Perks, zu verdienen. Darüber hinaus werden Affiliations, speziell RISE und ELITE, in einem neuen REP-System vorgestellt, bei dem Spieler durch das Absolvieren von Spielen Punkte sammeln können.

Weitere Funktionen und zukünftige Inhalte in NBA 2K24

Die Stadt bietet außerdem einen 1v1 Online-Modus namens "Starting 5", in dem Spieler ihre eigenen Teams aufstellen und gegen andere Spieler antreten können. Sowohl der "Meine Karriere"-Modus als auch die Stadt werden in den kommenden Seasons regelmäßig aktualisiert, wobei alle sechs Wochen neue Belohnungen eingeführt werden. Ein Courtside-Report wird detaillierte Informationen zu diesen und weiteren Neuerungen liefern.

Das Release-Datum für NBA 2K24 ist der 8. September, und das Spiel wird auf verschiedenen Plattformen, darunter PlayStation 5 und 4, Xbox Series X|S und Xbox One, Nintendo Switch und PC, erhältlich sein.