"NBA 2K24": "Meine NBA" und "The W" Features vorgestellt – 2K hat frische Details zu geplanten Änderungen für "Meine NBA" und "The W" in "NBA 2K24" bekannt gegeben, die für PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar sein werden.

"Meine NBA" begrüßt die LeBron-Ära

"Meine NBA" wird in diesem Jahr eine neuartige Erfahrung bieten, die die "LeBron-Ära" umfasst, wodurch Spieler die Möglichkeit erhalten, Basketballmomente aus den 2010er Jahren erneut zu erleben oder zu ändern. Sie können das beeindruckende Superteam 'Heatles', bestehend aus LeBron James, Dwyane Wade und Chris Bosh, ins Leben rufen. Mit der Einführung von "Meine NBA Lite" können Spieler schneller in das Spiel eintauchen, wodurch ein erleichterter Zugang zum populären Modus gewährleistet wird. Hierbei können Spieler mit erhöhter Flexibilität und Freiheit schnelle Entscheidungen treffen, um einen Meistertitel zu gewinnen.

Erick Boenisch, VP of NBA Development bei 2K und Visual Concepts, äußerte seine Vorfreude darüber, wie die Fans die neuen Aspekte von "Meine NBA" erleben werden. Er betonte, dass die "Meine NBA"-Äras den Spielern weiterhin die Kontrolle über die Zukunft und Vergangenheit der NBA geben, wobei die "LeBron-Ära" jetzt ein signifikanter Teil der NBA-Historie ist.

Zusätzlich zu diesen Neuerungen reflektiert "NBA 2K24" den 2023-Tarifvertrag, den die NBA mit der National Basketball Players Association vereinbart hat, und bietet somit neue Spielfeatures.

Aufstieg zu Ruhm in "The W"

"The W" ist auch in "NBA 2K24" für PS5 und Xbox Series X|S wieder dabei. Es wurden neue Möglichkeiten eingeführt, den Karriereverlauf in der WNBA zu steuern. Spieler können in 3v3-Straßenspielen antreten, neue Prämien erhalten und vieles mehr.

Felicia Steenhouse, Senior Producer bei Visual Concepts, hob hervor, wie aufregend es sei, "The W" in "NBA 2K" jedes Jahr zu erweitern. Sie ist gespannt darauf, wie sich Spieler entscheiden, ihre Karriere in "The W" voranzutreiben.

Einige der neuen Features für weibliche Athleten in "The W" beinhalten die Möglichkeit, den eigenen Weg zum Ruhm in der WNBA zu wählen, entweder als College-Basketball-Sensation oder als aufstrebende Spielerin mit internationaler Erfahrung. Es gibt auch das neue Feature "Streben nach Größe", bei dem Spieler gegen einige der talentiertesten WNBA-Stars antreten können.

Für detailliertere Informationen zu diesen Updates in "NBA 2K24" für PlayStation 5 und Xbox Series X|S wird auf die neuesten Courtside-Reports zu "Meine NBA" und "The W" verwiesen. Weitere Ankündigungen zu "NBA 2K24" werden in den kommenden Wochen erwartet. Es ist geplant, dass "NBA 2K24" am 8. September für diverse Konsolen und den PC auf den Markt kommt.