Pünktlich zum Gewinn der Basketball-Weltmeisterschaft der deutschen Nationalmannschaft steht mit „NBA 2K24“ der neueste Ableger der beliebten Basketballsimulation in den Startlöchern. Mit Coverathlet Kobe Bryant verspricht die Reihe aus dem Hause „2K“ nicht weniger als das realistischste Sportspiel aller Zeiten. Dafür wartet man mit einer Technologie auf, die das Genre wahrhaftig revolutionieren könnte. Wir haben „NBA 2K24“ in der Version für XBOX Series und PlayStation 5 getestet und verraten euch, wie gut die Umsetzung gelungen ist.

Es braucht nicht viel, um Erinnerungen in uns wachzurufen. Oft reicht ein Bild, ein vertrauter Name oder ein bestimmter Song und man fühlt sich in einen besonderen Moment zurückversetzt. Manchmal genügt hierfür sogar eine einfache Zahl. Wenn Liebhaber des Basketballs die Nummer 24 sehen, denken sie unweigerlich an einen der Größten seiner Zeit, Kobe Bean Bryant.

Es ist daher sicher nicht überraschend, dass „NBA 2K24“ ganz im Zeichen der Black Mamba höchstpersönlich steht. Die Erwartungshaltung an den neuesten Ableger der beliebten Basketballsimulation ist dementsprechend gewaltig, schließlich steht der Name Kobe Bryant wie kaum ein zweiter für das Streben nach nicht weniger als Perfektion.

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, möchte „NBA 2K24“ noch näher an sein reales Vorbild heranrücken. Für eine Spielereihe, die ohnehin seit Jahren für das wohl realistischste Gameplay am Sportspielehimmel bejubelt wird, sicher kein ganz einfaches Unterfangen. An dieser Stelle betritt das größte und wohl beeindruckendste Feature der jüngsten Vergangenheit das virtuelle Parkett: „ProPLAY“.

Das ist neu

Hinter „ProPLAY“ steckt die neueste Technologie aus dem Hause „2K“, mit der die Bewegungsabläufe der NBA-Stars detailgetreu auf ihre virtuellen Pendants übertragen werden. Statt wie bisher Basketballer in sogenannte Motion-Capture-Anzüge zu stecken, um ihre Bewegungen einzufangen, analysiert „ProPLAY“ die Live-Action tatsächlicher NBA-Spiele und überträgt das Geschehen auf die Animationen der digitalen Zocker. Hiervon profitieren sämtliche Bereiche von „NBA 2K24“. Egal ob Jumpshots, Layups, Dunks, Dribbling, Passen oder die Defense, das gesamte Spielgeschehen fühlt sich ungemein geschmeidig an.

Die neue Technologie sorgt außerdem für eine noch realitätsnähere Abbildung der Basketballstars auf die heimischen Bildschirme. Die Eleganz im Ballhandling eines Kyrie Irving, die schlaksigen Bewegungen eines Kevin Durant oder die Naturgewalt eines LeBron James, der den Ring attackiert: In „NBA 2K24“ werden die unverkennbaren Spielstile der Basketball-Granden besser als je zuvor dargestellt.

Im Vorgänger feierte der beliebte Moments-Modus mit den „Jordan Challenges“ ein fulminantes Comeback. „NBA 2K24“ präsentiert euch nun, passend zum legendären Träger der 24, die „Mamba Moments.“ In insgesamt sieben Herausforderungen schlüpft der Spieler in die Schuhe Kobe Bryants und kann so einige der größten Momente in der Karriere der Black Mamba nacherleben.

Die Reise beginnt mit Kobes ikonischer 48-Punkte-Performance im entscheidenden Spiel der 2001er Western Conference Semifinals gegen die Sacramento Kings. Damals noch mit der Nummer 8 auf dem Rücken und Shaquille O’Neal an der Seite, spielt man sich Challenge für Challenge voran auf Kobes Weg bis hin zum Gewinn seiner fünften Championship in Game 7 der 2010er Finals gegen die Boston Celtics. Die Mamba Moments punkten mit purer Nostalgie und wecken sicher jede Menge Erinnerungen in den Herzen derer, die damals vor den Bildschirmen mitfieberten.