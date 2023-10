NBA 2K24: Das bringt die kommende 2. Season – 2K hat einen tiefgehenden Einblick in die kommende Season 2 von "NBA 2K24" gewährt, die am 20. Oktober beginnen wird. Die neue Season bringt eine Vielzahl von Updates, Belohnungen und neuen Inhalten für verschiedene Spielmodi, darunter Meine KARRIERE, Mein TEAM und The W*. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf futuristischen Elementen, die die Spielerfahrung erweitern sollen.

Eine futuristische Sicht auf Basketball

Victor Wembanyama, ein vielversprechendes Basketball-Talent aus dem internationalen Raum, steht im Mittelpunkt der kommenden Season. Er wird oft als eines der besten Jungtalente seit LeBron James bezeichnet und könnte den San Antonio Spurs in der NBA-Saison 2023-24 zu einer neuen Blütezeit verhelfen. Seine Fähigkeiten in den Bereichen Größe, Geschwindigkeit und Offensive zeichnen ihn besonders aus.

Meine KARRIERE

Spieler können in Meine KARRIERE zahlreiche neue Belohnungen freischalten. Unter den Prämien sind ein Stufe 20 Slime BMX Bike für beide Konsolengenerationen, ein Stufe 30 Maskottchen-Kostüm und ein futuristischer Stufe 39 Cyborg-Anzug. Zudem gibt es für New Gen einen Stufe 40 Gold Floor Setter und für Current Gen einen zusätzlichen Abzeichen-Punkt.

Mein SPIELER

Die zweite Season bringt 20 neue NBA-Spielervorlagen für die New Gen-Konsolen, darunter legendäre Spielmacher wie Jason Kidd und Steve Nash sowie herausragende Defensivspieler wie Blake Griffin und Dwight Howard. Erstmals werden auch von der 2K-Community entwickelte Vorlagen ins Spiel integriert, wie etwa der 2-Way, 3-Level-Threat Shooting Guard von SHAKEDOWN2012 und der Hybrid Small Forward von BROTHA JONES.

Mein TEAM

Für Mein TEAM gibt es Diamond-Karten von Basketball-Legenden wie Wilt Chamberlain. Spieler können mit einer Stufe 1 Free Agent Victor Wembanyama-Karte starten und sich bis zur Stufe 40 Diamond Wilt Chamberlain-Karte hocharbeiten. Zusätzlich werden Diamond Tim Duncan und Diamond Carmelo Anthony als Sammlungsbelohnungen oder Sonderbeigaben im Pack-Markt angeboten. Ebenfalls erhältlich ist ein Diamond Michael Jordan, der im Spielermarkt und als Sonderbeigabe im Pack-Markt zu finden ist.

The W*

Saisonale und wöchentliche Belohnungen wie ein Tiffany Hayes-Trikot oder eine Sandy Brondello Mein TEAM Coach-Karte sind im Modus The W* zu finden. Darüber hinaus gibt es Team-Beschleuniger-Boosts, Team-Widerstandskraft-Boosts, Sparks-Logo-Karten und weitere Prämien.

Season Pass

Im Pro Pass von Season 2 und im Hall of Fame Pass sind 40 zusätzliche verdienbare Belohnungen enthalten. Dazu gehören ein Kohlefaser-Cyborg-Anzug, Totenschädel-Gesichtsbemalung, ein Diamond-Optionspaket mit Schuhen und Boosts, 45.000 verdienbare VC und 25.000 verdienbare MTP, sowie alternative Artwork-Optionen für Diamond Wilt Chamberlain.

Musikupdates

Abschließend hat 2K auch Updates für den 2K Beats Musikdienst angekündigt, der zum 25. Jubiläum der "NBA 2K"-Reihe jeden Freitag neue Songs von etablierten und aufstrebenden Künstlern hinzufügen wird.