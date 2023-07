NBA 2K24: 2K enthüllt Details zum neuen Basketball-Primus – 2K verkündete heute, dass Kobe Bryant, der 18-fache All-Star, fünffache NBA Champion, zweifache Finals MVP, zweifache olympische Goldmedaillengewinner, All-Time Leading Scorer für die Los Angeles Lakers und Mitglied der Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, als Cover-Athlet für die NBA® 2K24 Kobe Bryant Edition und Black Mamba Edition ausgewählt wurde.

NBA 2K24 wird am 8. September weltweit für alle Plattformen veröffentlicht und bietet Crossplay-Kompatibilität für PlayStation 5 (PS5) und Xbox Series X|S.

Greg Thomas, der Präsident von Visual Concepts, äußerte sich dazu: " Während wir mit Kobe Bryant das 25-jährige Jubiläum von NBA 2K feiern, zelebrieren wir ebenso sein Vermächtnis und seine generationenübergreifende Wirkung auf den Basketball-Sport. NBA 2K24 ist nicht nur ein Meilenstein in der Geschichte der Reihe, sondern stellt mit einem innovativen Technologiesprung und von der Community gewünschten Funktionen wie Crossplay die Weichen für die Zukunft."

Um Kobe Bryants Rückkehr auf das Cover von NBA 2K zu würdigen, können die Spielerinnen und Spierler im Mamba Moments-Modus die Mamba-Mentalität in sich entfachen. Sie können Kobes bewegendste Leistungen miterleben und seinen Aufstieg von einem jungen Basketball-Phänomen zu einer der größten Spielerpersönlichkeiten aller Zeiten nachvollziehen.

Darüber hinaus führt NBA 2K24 die bahnbrechende Technologie ProPLAY ein, die reale NBA-Aufnahmen ins Gameplay von NBA 2K24 integriert. ProPLAY generiert Animationen und Bewegungen basierend auf dem Geschehen in der NBA und sorgt so auf der PS5 und Xbox Series X|S für eine neue Generation von Authentizität. Weitere Details zu Mamba Moments und ProPLAY werden im Laufe des Sommers enthüllt.

NBA 2K24 wird in drei Editionen und verschiedenen digitalen und physischen Formaten erhältlich sein: der Kobe Bryant Edition, der legendären Black Mamba Edition und der brandneuen exklusiven 25th Anniversary Edition, die ein 12-Monats-Abo des NBA League Pass beinhaltet.

Alle Editionen von NBA 2K24 können ab sofort vorbestellt werden.

Die brandneue 25th Anniversary Edition wird bis zum 10. September zum Preis von €149,99 für PS5, PS 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erhältlich sein. Diese exklusive Edition enthält ein von Take Two bereitgestelltes 12-Monats-Abo für den NBA League Pass, einen 'Summer League'-Vorbestellerbonus (vom 7. bis 17. Juli 2023), 100.000 virtuelle Währungseinheiten und 'Mein TEAM'-Inhalte.

Dazu gehören 50.000 'Mein TEAM'-Punkte, eine Ruby Cover-Star Kobe Bryant "Rookie-Karte" und eine brandneue 2K24 Option-Pack-Box, eine 10-Pack-Box mit 'Mein TEAM'-Promo-Packs, eine Kobe Bryant Cover-Star Sapphire-Karte (24er Ära), 1 Diamond-Schuh, 1 Ruby-Coach und eine 2-Stunden-Doppel-EP-Münze, sowie 'Meine KARRIERE'-Inhalte, darunter 15x 6 Arten von 'Meine KARRIERE'-Skill-Boosts, 15x 3 Arten von Gatorade-Boosts, eine 2-Stunden-Doppel-EP-Münze, 4x 'Meine KARRIERE'-T-Shirts, Rucksack, Elektro-Skateboard und Armstulpen. Außerdem enthält sie eine neue Black Mamba 'Mein SPIELER'-Capsule-Kollektion mit einer schwarzen Armstulpe, einem lila Oversized-T-Shirt, einem gelben T-Shirt und einem Kobe Spieler-Panel.

Die Black Mamba Edition wird zum Preis von €99,99 für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich sein und beinhaltet 100.000 virtuelle Währungseinheiten und 'Mein TEAM'-Inhalte, darunter 15.000 'Mein TEAM'-Punkte und eine brandneue 2K24 Option-Pack-Box, eine 10-Pack-Box mit 'Mein TEAM'-Promo-Packs, eine Kobe Bryant Cover-Star Sapphire-Karte (24er Ära), 1 Diamond-Schuh, 1 Ruby-Coach und eine neue 2-Stunden-Doppel-EP-Münze, sowie 'Meine KARRIERE'-Inhalte, darunter 10x 6 Arten von 'Meine KARRIERE'-Skill-Boosts, 10x 3 Arten von Gatorade-Boosts, eine 2-Stunden-Doppel-EP-Münze, 4x 'Meine KARRIERE'-T-Shirts, Rucksack, Elektro-Skateboard und Armstulpen.

Die Kobe Bryant Edition wird zum Preis von €69,99 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC und zum Preis von €79,99 für PS5 und Xbox Series X|S erhältlich sein.

Für die Black Mamba Edition und die 25th Anniversary Edition auf PS5, PS4, Xbox Series X|S und Xbox One ist dank des Dual-Gen-Zugangs eine Version des Spiels für jede Konsolengeneration innerhalb der gleichen Konsolenfamilie verfügbar.

In den USA und Kanada ist als exklusives GameStop-Angebot auch eine limitierte Version der WNBA Edition erhältlich, die von Sabrina Ionescu, WNBA All-Star, NCAA All-Time Triple-Doubles Leader und New York Liberty Guard, als diesjährige Cover-Athletin geschmückt wird.