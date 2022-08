First Look Trailer zum kommenden Korbleger-Primus

NBA 2K23: First Look Trailer zum kommenden Korbleger-Primus – Spätsommer und Herbst gehören traditionell den wiederkehrenden Titanen unter den Sportspiel-Reihen. Beim Basketball ist das wohl unbenommen „NBA 2K23“. Ein neuer Trailer liefert Einblicke in bewegten Bildern, was euch bei „NBA 2K23“ in Sachen Spielerriege und visueller Präsentation erwartet – wenig überraschend ist die einmal mehr State of the Art und glänzt nahezu mit Fotorealismus. Auch ist bekannt, welche Top-B-Baller die Cover der verschiedenen Editionen zieren werden.

Die Standard Edition wird dabei der Phoenix Suns Shooting Guard, dreifache NBA All-Star und Kia All-NBA First Team-Spieler 2021-22 Devin Booker zieren, ebenso wie die Cross-Gen Digital Deluxe Edition. Eine Ikone des Ballsports wird zudem mit einem eigenen Cover geehrt: Michael Jordan – sechsfacher NBA Champion, fünffacher Kia NBA Most Valuable Player und zweifelsohne der größte Basketballspieler aller Zeiten. Er ist auf der NBA 2K23 Michael Jordan Edition verewigt, wird auch auf der NBA 2K23 Championship Edition prangen.

Devin Booker kommentierte seine eigene Wahl zum Cover-Athleten:

„Mich selbst auf dem Cover von NBA 2K zu sehen, ist ein wahr gewordener Traum. Ich war schon als kleiner Junge ein riesiger NBA 2K-Fan und es fühlt sich fast surreal an, dass ich jetzt selbst zu den Basketballgrößen zähle, die es in die Riege der Cover-Athleten geschafft haben. Auch dass ich mir die diesjährigen Covers mit Michael Jordan teile, der das Spiel für alle Zeiten verändert hat, und mit den beiden All-Time WNBA GOATs Diana Taurasi und Sue Bird, die ihrerseits den Basketballsport prägen, ist eine große Ehre für mich.“

Je nach Edition und Plattform-Verfügbarkeit wird „NBA 2K23“ für PlayStation 4 und 5, Xbox One- und Xbox Series-Konsolen, Nintendo Switch und den PC erhältlich sein. Einmal mehr dürfte der Genre-Primus unter den Korbleger-Spielen mit der 21 Jahre umfassenden Historie Standards setzen.

Alfie Brody, Vice President of Global Marketing Strategy bei NBA 2K, kommentierte die neuen Cover-Athleten:

„Es lag auf der Hand, dass Michael Jordan und Devin Booker die Cover-Stars für 'NBA 2K23' werden mussten. Michael hat sich einen Namen als einer der größten Athleten der Geschichte gemacht und es ist absolut bemerkenswert, wie er das Spiel über Generationen hinweg geprägt hat. Ebenso wie die noch junge, aber phänomenale Karriere von Devin Booker werden MJs Erfolge Basketball-Fans auf der ganzen Welt noch über Jahre hinweg inspirieren.“

Er schloss: „Und auch das diesjährige WNBA-Cover feiert mit Diana Taurasi und Sue Bird zwei herausragende Spielerinnen der Liga, die noch immer Basketballgeschichte schreiben.“ „NBA 2K23“ erscheint noch in diesem Jahr am 9. September in vier Editionen und verschiedenen digitalen und physischen Formaten: als Standard Edition, als Cross-Gen Digital Deluxe Edition, als Michael Jordan Edition und als brandneue, exklusive Championship Edition. Diese beinhaltet ein 12-Monats-Abo des NBA League Passes.

Sämtliche Editionen von „NBA 2K23“ können vorbestellt werden.