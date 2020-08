NBA 2K21: Gollum": Current Gen Demo veröffentlicht – Die allseits beliebte Basketball-Simulation von 2k Games geht auch in diesem Jahr mit einem neuen Ableger an den Start. Mit „NBA 2K21“ dürfen sich alle Fans des US-Sports einmal mehr auf unzählige Spielstunden freuen. Die Macher legen hierbei auch nach 21 Jahren die ohnehin schon hohe Messlatte erneut ein Stück höher, um den virtuellen Sport dem realen Basketball sowie seiner packenden Kultur wieder einen Schritt näherzubringen.

Ab sofort könnt ihr euch mit der NBA 2K21-Demo einen ersten Eindruck holen. Die diesjährige Demo enthält vier spielbare Teams. Dazu gehören die All-Time Lakers mit Kobe Bryant, die All-Time Celtics mit Ikone Bill Russell – oder ihr betretet das Spielfeld mit Giannis Antetokounmpo und Kawhi Leonard von den NBA-Titelanwärtern Milwaukee Bucks sowie Los Angeles Clippers.

Mit der Demo von „NBA 2K21“ habt ihr also bereits vor der Veröffentlichung die Möglichkeit, die neuesten Gameplay-Innovationen auszuprobieren. Von wichtigen Neuerungen über den Pro Stick bis hin zu einem neu gestalteten Wurfsystem bietet NBA 2K21 zahlreiche neue Upgrades, Verbesserungen und Änderungen, die die Serie auf ein neues Niveau hieven.

Darüber hinaus läutet die Demo die Rückkehr des beliebten „Mein Spieler“-Builders ein. Durch den corona-bedingten späteren Start der NBA-Saison 2020-21wird „NBA 2K“ die Spielerbewertungen bei der Veröffentlichung von „NBA 2K21“ für die Konsolen der nächsten Generation nach Abschluss der NBA-Saison 2019-20 aktualisieren, um sicherzustellen, dass die Bewertungen die Leistung der Spieler in dieser Saison widerspiegeln.

Zu diesem Zeitpunkt werden alle aktualisierten NBA-Spielerbewertungen in „NBA 2K21“ für Konsolen der aktuellen und der nächsten Generation implementiert. „NBA 2K21“ erscheint am 04. September 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC.