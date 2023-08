Rollenspiel-Hit „Baldur‘s Gate“ veröffentlicht – Nach sechsjähriger Entwicklungszeit und mehr als zwei Jahrzehnten Wartezeit ist das Rollenspiel "Baldur’s Gate 3" nun offiziell erhältlich. Die Fans können das Spiel nun auf PC-Plattformen wie Steam und GOG sowie über NVIDIA GeForce Now genießen. Das Spiel wurde von Larian Studios entwickelt, die auch für das äußerst erfolgreiche "Divinity: Original Sin 2" verantwortlich sind. "Baldur’s Gate 3" soll in der Welt von Dungeons & Dragons ein bislang beispielloses Level an Tiefe und Umfang in einem modernen Rollenspiel bieten.

Ein tiefgehendes Spielerlebnis mit einer Vielzahl von Optionen

Das Spiel ermöglicht den Spielern, über 12 verschiedene Klassen und 11 Rassen aus dem Dungeons & Dragons-Universum zu wählen und ihren eigenen einzigartigen Charakter zu kreieren. Alternativ können sie auch die Rolle des Dark Urge übernehmen, eines vollständig anpassbaren Helden mit eigenen einzigartigen Mechaniken und einer spezifischen Hintergrundgeschichte. Die Spieler werden dazu aufgefordert, gegen ihre innere Korruption zu kämpfen und sich auf Abenteuer, Beutejagd, Kämpfe und sogar Romanzen einzulassen.

Darüber hinaus bietet das Spiel auch die Möglichkeit, mit bis zu vier Personen eine Online-Party zu bilden und zusammen die Geschichte zu durchleben. Die Spielergruppe wird sich in einen Konflikt zwischen Teufeln, Göttern und dunklen außerweltlichen Mächten verwickeln lassen und gemeinsam das Schicksal der Vergessenen Reiche bestimmen.

Liebe und Hingabe in der Entstehung von Baldur’s Gate 3

In einem Statement zur offiziellen Veröffentlichung äußerte sich Swen Vincke, Director von Larian Studios, über die Hingabe, die in das Projekt geflossen ist. Nach seiner Aussage hat ein Team von mehr als 400 Personen über sechs Jahre lang ihre Herz und Seele in die Entwicklung des Spiels gesteckt. Sie wurden dabei von über 2,5 Millionen Early-Access-Spielern unterstützt, die wertvolles Feedback gaben.

Vincke schwärmt von einem wunderschönen und reichhaltigen Universum, das den Spielern ermöglicht, dem Alltag zu entfliehen, Abenteuer und Wunder zu erleben und unzählige spannende Begegnungen zu haben. Dabei sollen die individuelle Identität und Entscheidungen der Spieler einen echten Einfluss haben.

Veröffentlichungstermine und Plattform-Unterstützung

Das Spiel wird am 6. September für PlayStation 5 und bereits am 3. September für die Besitzer der PS5 Digital Deluxe Edition erhältlich sein. Eine Veröffentlichung für Mac-Nutzer ist ebenfalls für Anfang September geplant, und Informationen über die Unterstützung von weiteren Plattformen werden noch bekannt gegeben.